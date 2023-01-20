Это входит в готовящийся пакет мер по возвращению уехавших IT-специалистов в Россию. Предлагается гарантированная бронь от призыва в армию. Участники рынка считают одной из самых важных мер документальное закрепление этого права. Речь идет о молодых людях в возрасте до 27 лет с высшим образованием, которые работают в аккредитованных ИT-компаниях не менее 11 месяцев.
Минобороны примет решение о предоставлении отсрочки с 1 апреля, когда начнется призывная компания, по 15 июня.
По оценке Минцифры, за пределами России к январю 2023 года работают около 100 тысяч ИТ-специалистов.
По оценке Минцифры, за пределами России к январю 2023 года работают около 100 тысяч ИТ-специалистов.