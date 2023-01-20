IT-специалистам разрешена отсрочка от весеннего призыва

Об этом сообщили в Минцифры РФ





Минобороны примет решение о предоставлении отсрочки с 1 апреля, когда начнется призывная компания, по 15 июня.



По оценке Минцифры, за пределами России к январю 2023 года работают около 100 тысяч ИТ-специалистов.



С 23 января IT-специалисты смогут подать заявку на отсрочку в рамках весеннего призыва на срочную службу. Об этом сообщило вчера, 19 января, Минцифры РФ. Прием заявок продлится с 23 января по 6 февраля.Это входит в готовящийся пакет мер по возвращению уехавших IT-специалистов в Россию. Предлагается гарантированная бронь от призыва в армию. Участники рынка считают одной из самых важных мер документальное закрепление этого права. Речь идет о молодых людях в возрасте до 27 лет с высшим образованием, которые работают в аккредитованных ИT-компаниях не менее 11 месяцев.