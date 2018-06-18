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/ Министр связи РФ назвал Челябинскую область регионом развития

Министр связи РФ назвал Челябинскую область регионом развития

С главой ведомства встретился губернатор Борис Дубровский.
сегодня в 19:43
  |  Общество

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков высоко оценил проекты, которые реализуют на Южном Урале. Он заявил, что планирует развивать в регионе цифровую экономику. Министр пояснил: ему известно о том, что Челябинская область — один из немногих регионов, где действуют льготы для предприятий IT- сферы. По его мнению, именно благодаря этому нововведению отрасль динамично развивается, а IT-парк успешно функционирует.

Министр возглавил российскую делегацию в Челябинске на VII конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Киргизии «Роль цифровой трансформации в экономической интеграции Российской Федерации и Киргизской Республики». Здесь Борис Дубровский рассказал о планах развития региона.

Челябинская область стремится стать регионом-лидером национального процесса цифровизации экономики. В феврале текущего года мы открыли на базе Челябинского ИТ-парка региональный центр «Сколково». Мы хотим быть первыми в конкурентной борьбе за информационные ресурсы и технологии. В регионе мы поддерживаем этот сектор с учетом интеграции с такими отраслями, как приборостроение, андроидная техника, высокоточная электроника, ядерная медицина. Есть внедренческая практика в агропромышленном комплексе, в сфере торговли и услуг. Для нас крайне важна ваша поддержка, прежде всего, в плане создания постоянных площадок для обмена опытом, продвижения в России лучших региональных практик. — пояснил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Добавим, в Челябинске Константин Носков посетил IT-парк. Министру продемонстрировали новинки в сфере IT-технологий. Кроме того, вместе с Борисом Дубровским они обсудили целый ряд вопросов, касающихся сферы развития цифровой экономики, в том числе — в связи с подготовкой Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году.

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