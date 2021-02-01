История мальчика из Карталинского района одержала победу на всероссийском конкурсе

Авторы сюжета для школьного телевидения удостоены наград

Телесюжет «Преодолей себя» от студии «Классика» занял первое место в XI всероссийском конкурсе журналистских работ «В фокусе — детство». Героем сюжета стал ученик четвертого класса школы № 2 Локомотивного Кирилл, который в силу обстоятельств стал инвалидом. После тяжелых операций, а в последствии и ампутации ноги, мальчик сумел преодолеть трудности: учится играть на гитаре, выжигает по дереву, гоняет с мальчишками мяч, катается на велосипеде, даже лазает по крышам и мечтает быть футболистом сборной команды России. Авторы сюжета Алена Антонова и Дмитрий Дендиберя учатся с Кириллом в одной школе. В прошлом году учебное учреждение организовало благотворительную ярмарку и все собранные средства ученики передали семье Кирилла.

«В своем сюжете я хотела показать, что в нашем маленьком городке очень много добрых и отзывчивых людей, которые готовы откликнуться на любой призыв и поддержать своих земляков», — рассказала ИА «Первое областное» Алена Антонова.

Девочка учится уже в 11 классе, а школьным телевидением увлеклась с пятого класса. Но свою жизнь она связывает с правом: Алена уже сейчас оканчивает школу и одновременно учится в колледже, осваивая специальность «юрист». Несмотря на нехватку свободного времени она с удовольствием снимает сюжеты для студии. Ее напарник Дмитрий Дендиберя второй раз становится лауреатом всероссийского конкурса. Дима занимается в студии с шестого класса.

Из-за пандемии ребята не смогли выехать на награждение ни в Москву, ни даже в область. Зато вручить заслуженную награду прибыла министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. Она поблагодарила ребят и их родителей за отзывчивость, неравнодушие и настоящий профессионализм. Ребята получили дипломы победителей, благодарственные письма, сувениры и подарки.