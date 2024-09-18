Историко-краеведческий музей в Брединском районе ждет капитальный ремонт

О помощи в восстановлении здания губернатора попросила местная жительница

Ремонт Брединского районного историко-краеведческого музея взял на контроль губернатор Челябинской области Алексей Текслер. С вопросом о необходимости капремонта здания к нему обратилась преподаватель Брединской детской школы искусств Татьяна Курманова.

Музей был основан в 2002 году, на сегодняшний день его экспозиция насчитывает около 7 тысяч предметов. Однако размещается учреждение в здании 1951 года постройки: за долгие годы оно пришло в аварийное состояние. В благоустройстве нуждается и прилегающая территория.

Администрация района уже разработала план по современному оснащению музея и концепцию выставочной зоны. Губернатор поддержал идею ремонта здания и отметил, что если необходимая документация готова, то со следующего года работы уже начнутся.

Музей может стать новой локацией для туристов, приезжающих на Аркаим и Синташту.