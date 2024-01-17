Историк рассказал интересные факты о Челябинской области

Сегодня наш регион отмечает 90-летие

В среду 17 января, исполнилось 90 лет с момента образования Челябинской области. Но история нашего края гораздо глубже. Доцент ЧелГУ Вячеслав Кузнецов напомнил челябинцам интересные факты из истории региона.

«О древнейших жителях Южного Урала — исседонах упоминал еще „отец истории“ Геродот. Древнегреческий историк писал, что исседоны делают из человеческих черепов чаши, но „вообще считаются справедливыми; женщины у них совершенно равноправны с мужчинами, недалеко от них проживают одноглазые люди и грифы, стерегущие золото“. Современные ученые видят в этом истоки обычаев изготавливать погребальные маски и посмертных кукол, используемых для поминок, сохранившихся у финно-угорских народов», — рассказывает Вячеслав Кузнецов.

До 1943 года в состав Челябинской области входила территория современной Курганской области, а в 1954 году был проект создания еще и Магнитогорской области. Проект создания области, которая должна была объединить районы с замкнутым циклом металлургического производства, остался не осуществленным, но зато Магнитогорск получил территории под строительство аэропорта и санаториев в Башкирии и сырьевую базу в Казахстане.

Сегодня около 15% территории Челябинской области находится в Европе, остальная часть — в Азии. Например, Златоуст относится к Европейской России, Магнитогорск располагается в двух частях света, а Челябинск — в Азии. Согласно данным Всероссийской переписи населения, в 2020 году численность жителей Челябинской области составила 3 431 224 человека. Это соответствует населению таких стран, как Монголия или Уругвай и гораздо больше, чем население Армении, Литвы, Катара или Ямайки.

Территория нашего региона сопоставима по площади с такими странами, как Венгрия, Португалия или Австрия, а некоторые страны, например, Дания или Швейцария поместились бы на карте области дважды.