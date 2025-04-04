Историк Глеб Фомин стал учителем года в Челябинской области

Молодой педагог представит наш регион на всероссийском конкурсе профессионалов

Учитель истории и обществознания челябинской школы № 147 Глеб Фомин стал абсолютным победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года — 2025». Церемония награждения победителей только что завершилась в Челябинске.

Конкурс длился четыре дня и состоял из нескольких испытаний. За победу боролись 32 педагога со всей Челябинской области.

«Это был невероятный опыт, которым я обязательно будут делиться со своими коллегами и учениками», — заявил победитель.

Глеб Денисович будет представлять область на уровне федерации. Имя учителя года в России объявят ко Дню учителя — 5 октября.

В пятерку лучших учителей Челябинской области по итогам конкурса также вошли Наталья Вандюк из Магнитогорска, Марина Горбачева из Коркино, Регина Козлова из Варненского района и Лариса Молчанова из Трехгорного.