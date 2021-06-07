Истории южноуральцев внесут во всероссийский «Альбом ветеранов труда»

По городам трудовой доблести стартует международная экспедиция

30 июня в Челябинск приедут участники международной экспедиции «Трудовая доблесть России. Резервы человечества». Это часть большого проекта, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Результатом большого проекта станет медиа альбом.

За 90 дней экспедиции в ней примут участие более 5 тысяч человек, будет задействовано около 100 автомобилей и 50 мотоциклов, 10 самолетов и 5 вертолетов, 10 аэростатов, 10 яхт и катеров.

Почётные звания «Город трудовой доблести» присвоено Челябинску и Магнитогорску в прошлом году указом президента. Этому и посвящена международная комплексная экспедиция «Трудовая доблесть России. Резервы человечества».

Старт экспедиции состоится в день России, 12 июня 2021 года, в Москве, где и завершится 5 сентября. В течение трех месяцев участники экспедиции проедут по всей стране с запада на восток и обратно, преодолеют расстояние в 15 000 км, посетят все 20 городов трудовой доблести, а также большие и малые города и поселки по пути следования.

На Южном Урале запланировано посещение Магнитогорска, Трехгорного, Златоуста, Миасса и Челябинска.

Создатели проекта собирают «Альбом ветеранов труда», истории и фотографии участников трудового подвига, которые внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. По пути следования участники экспедиции запишут истории и рассказы ветеранов труда в годы Великой Отечественной войны, их родственников о подвигах и интересных трудовых эпизодах. Эти истории будут сведены в медиа альбом и размещены на сайте экспедиции.