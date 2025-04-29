Истории с воспоминаниями о Великой Победе прозвучат на авиарейсах из Челябинска

Пассажиры услышат рассказы ветеранов войны о работе, эвакуации и возвращении домой

На авиарейсах из Челябинска прозвучит подкаст с воспоминаниями ветеранов о жизни в годы Великой Отечественной войны. Проект подготовлен авиакомпанией Smartavia совместно с благотворительным фондом «Долго и счастливо» к 80-летию Победы. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе перевозчика.

Подкаст «Посадка разрешена» станет частью исторического проекта «Атмосфера Победы», который протянет связь от воспоминаний о Великой Отечественной войне к тому, как строили свою жизнь и возрождали гражданскую авиацию в мирное время.

Героем подкаста стала Светлана Павловна Макарова, 87-летняя ленинградка, которая в детстве пережила эвакуацию во время блокады. Светлана Павловна вспоминает, как они ехали в эвакуацию в теплушках, попали под бомбежку, чуть не потеряли брата и как делили на пятерых детей всего три пары валенок.

Своей историей поделилась 89-летняя Нина Александровна Матвеева. В шесть лет она видела, как умирают от голода в эвакуационном вагоне. В десять — возвращалась в Ленинград через полстраны, пряча хлеб за пазухой. Она работала на железной дороге, но всегда любила летать. Помнит первое путешествие на самолете, поездки в Сибирь и на Сахалин. Ее история о том, как земля и небо сплелись в одну карту жизни.

Таисия Николаевна Полева, которой сейчас 94 года, рассказала, как в одиннадцать лет ушла в партизанский отряд, где была связной, а потом чистила снег на секретном аэродроме под обстрелами немецких самолетов.

91-летняя Лидия Львовна Федорова вспомнила про выживание в блокадном Ленинграде, эвакуацию в товарном вагоне, хлеб, спасший жизнь, и Казахстан, где небо казалось бескрайним. Рассказала, как было страшно во время боев и как в одиннадцать лет хоронила соседей под обстрелами.

«Проект „Атмосфера Победы“ — это словно мост между прошлым и настоящим. Он открывает нам путь в живую, человеческую историю и позволяет нам разделить неиссякаемую силу жизнелюбия тех, кто видел Великую Победу своими глазами и построил свою и нашу жизнь. Подбор героев был по-настоящему непростым. Ведь среди подопечных множество людей с невероятной историей», — отмечает исполнительный директор фонда помощи пожилым людям «Долго и счастливо» Наталья Шведовченко.