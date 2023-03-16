Историей о рукоприкладстве в одной из школ Южного Урала занялись прокуратура и следственный комитет

Ведомства проверяют, насколько достоверны эти факты

Прокуратура Челябинской области и следственное управление СК РФ по региону проводят проверки после публикации в соцсетях видео, на котором учитель, по версии авторов материала, поднимает руку на шестиклассника. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.

Прокуратура оценивает соблюдение прав учащихся и исполнение закона об образовании.

«По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Приказом директора школы от 15 марта педагогу за недопустимое отношение к ученику объявлен выговор, впоследствии педагог уволилась по собственному желанию», — добавили в прокуратуре.

Кроме того, за дело взялись сотрудники следственного комитета: они проводят доследственную проверку, устанавливают все обстоятельства дела. По результатам будет принято процессуальное решение.