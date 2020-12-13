Историей челябинского инвалида, установившего подъёмник, заинтересовались федеральные СМИ

Совсем скоро пенсионеру предстоит второе заседание суда по делу о демонтаже подъёмника.

История с челябинским инвалидом-колясочником, который установил в подъезде дома подъёмник на собственные средства, вышла на федеральный уровень. Совсем недавно на «Первом канале» в выпуске новостей показали ролик о южноуральце и безумной истории, которая произошла с ним из-за бюрократии и странных претензий товарищества собственников жилья.

81-летний Ильяз Зинуров, почётный металлург Челябинска, уже более 60 лет живёт без ног, раньше ходил на протезах, потом пришлось пересесть в коляску. И тут возникли трудности: до 1 этажа мужчина спускается на лифте, а потом его ждёт ещё одно препятствие — лестница, ведущая к входной двери. Здесь на коляске уже не спуститься, поэтому челябинец решил сделать подъёмник.

Спросил жильцов, не против ли они, собрал все необходимые справки, обо всём лично позаботился и на свои деньги наконец-то установил подъёмник. Но спустя почти полгода мужчине пришла повестка в суд: товарищество собственников жилья недовольно подъёмником и требует у пенсионера демонтировать его. При этом по какой причине это нужно сделать — непонятно.

«Там надо всё документально оформить, потому что получилось, его так подтолкнули, человек на собственные деньги сделал, а дальше-то никто безопасность не гарантировал»,— сказала директор товарищества корреспонденту «Первого канала».

Однако и сам мужчина, и жильцы дома в недоумении: о какой безопасности идёт речь? Подъёмник никому не мешает, считает жительница дома Анастасия Алейникова, и вообще должен быть в каждом доме, где проживают инвалиды.

Но у дирекции товарищества другое мнение, и теперь отстаивать пандус мужчине приходится в суде. 7 декабря уже прошло предварительное заседание в Центральном районном суде, само заседание назначено на 21 декабря 2020 года. Пока неизвестно, что чьей стороне окажется суд и сколько времени пенсионеру придётся отстаивать свои права на жизнь без ограничений.