Историческую память южноуральцев о героях Великой Отечественной войны нельзя отменить

Первый вице-губернатор поздравляет земляков с Днем Победы

День Победы всегда был особенным для семей, а дети часто примеряли на себя подвиги бойцов. Об этом в своем телеграм-канале написала первый заместитель губернатора Ирина Гехт, поздравившая южноуральцев с Днем Победы. По ее словам, в детстве уходили часы на чтение книг о героях Великой Отечественной войны.

«Размышляла о том, хватило бы у меня мужества поступить, как они. И точно так же на себя примеряли подвиги бойцов многие дети моего поколения. Затем с большим интересом изучала материалы о войне, обучаясь в школе и в вузе на истфаке. Историческую память нельзя отменить, как и всеобщее чувство гордости за наших предков», — отметила Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор подчеркнула, что Родина у нас одна, и только мы можем защитить ее и уберечь от беды своих любимых и близких — такое понимание каждое предыдущее поколение передает последующему.

«Так по крупицам закладывается мощный фундамент для новых побед целой страны. Давайте помнить об этом. Давайте говорить об этом с детьми и внуками. С праздником, земляки! С Днем Победы!», — резюмировала первый замгубернатора.