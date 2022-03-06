Карты Visa и Mastercard продолжат работу в России до истечения срока действия

После этого карты автоматически перевыпустят на базе системы «Мир»

Банковские карты платежных систем Visa и Mastercard по истечении сроков действия будут перевыпущены на базе платежной системы «Мир». Об этом сегодня, 6 марта, сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт.

«Карты международных платежных систем Visa и Mastercard, которые уже есть у клиентов российских банков, продолжают работать на территории России. Клиенту не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать эти карты на другой платежной системе. По мере истечения срока действия карты, банк, который ее выпустил, сделает плановый перевыпуск новой карты на базе платежной системы „Мир“»,— говорится в сообщении НСПК.

Также отмечается, что все операции по российским картам Visa и Mastercard внутри страны доступны и обрабатываются в Национальной системе платежных карт.

Напомним, вечером 5 марта международные платежные системы Visa и Mastercard заявили о приостановке работы в России. Это означает, что карты российских банков перестанут работать за границей, а платежи не будут проходить в интернет-магазинах стран, которые поддерживают санкции.