Исследование: в Челябинске спортом занимаются менее половины горожан

Еще столько же челябинцев пока мечтают заняться физическими упражнениями

Жители Челябинска занимаются спортом чаще, чем москвичи и петербуржцы, но реже, чем жители Казани и Нижнего Новогорода. При этом почти половина опрошенных челябинцев только мечтает приступить к тренировкам, свидетельствуют результаты исследования российского маркетплейса «Озон», имеющиеся в распоряжении «РИА Новости».

Исследователи составили «Индекс спортсменов» и поделили 16 крупных городов на количество «кубиков в их спортивном прессе». Для этого они сложили число респондентов, которые тренируются более раза в неделю, число активных спортсменов в их окружении, разделили на общее количество жителей города старше 18 лет и умножили на поправочный коэффициент. Результаты показали, что самыми спортивными оказались жители Нижнего Новгорода — они получили 8 «кубиков», а индекс спортсменов составил 0,71. Челябинск стал восьмым, получив 4 «кубика» и индекс, равный 0,36. Меньше всего любителей спорта в Санкт-Петербурге: городу присвоили 1 «кубик», а индекс равен 0,16.

Также исследователи рассчитали «Индекс понедельника» и выяснили, в каких городах больше всего жителей, которые только обещают начать заниматься спортом, но не прикладывают для этого никаких усилий. Больше всего «мечтателей» оказалось в Ростове-на-Дону: индекс составил 0,67, а город получил 6 «понедельников» — максимальное количество. Меньше всего обещающих — в Волгограде: там индекс равен 0,14, а городу присвоен всего 1 «понедельник». Челябинск вновь оказался в числе «середнячков»: «индекс понедельников» здесь равен 0,32, городу присвоено 3 «понедельника».

Популярность и значимость спорта в Челябинске также не самая большая и не самая маленькая: «индекс достигаторов» здесь составляет 0,34, а за внимание к спорту челябинцев «наградили» бронзовой медалью. «Золото» за внимание к спорту получили жители Нижнего Новгорода, а «зеленый венок» — жители Санкт-Петербурга.

Самыми популярными видами спорта у россиян являются бег — 19%, волейбол — 17% и футбол — 14%. Плаванием занимаются 13% россиян, фитнесом — всего 11% опрошенных. Почти каждый третий россиянин занимается спортом три раза в неделю, 17% опрошенных — один раз в неделю и 15% тренируются ежедневно.

На покупку спортивного инвентаря до 20 тысяч рублей готовы потратить всего 12% опрошенных, до 10 рублей могут позволить себе потратить 24% респондентов. Наибольшее количество россиян — 52% — готовы отдать не более пяти тысяч рублей.