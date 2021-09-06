Исследование: почти 40% россиян готовы получать зарплату «в конверте»

Чаще всего это связано с личными обстоятельствами респондентов

В России получать «черную» зарплату согласен каждый четвертый работающий гражданин. Причем мужчин среди них больше, чем женщин. Исследователи сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, почему россияне соглашаются работать на предприятиях с двойной бухгалтерией.

На работу с «черной» зарплатой согласились бы 39% россиян, причем 43% из них — мужчины и 36% — женщины. Среди тех, кто согласен работать без каких-либо социальных гарантий, больше россиян старше 45 лет и с доходом до 30 тысяч рублей. Наименьшее количество горожан, которые бы хотели получать «черную» зарплату, в возрастной категории до 24 лет и с зарплатой до 80 тысяч рублей.

Чаще всего на работу с зарплатой «в конверте» готовы устроиться респонденты, которые имеют какие-либо долги или другие финансовые обязательства, либо те, кто давно ищет работу по специальности.

Не согласны работать «вчерную» 37% опрошенных, причем большинство из них — это женщины, россияне в возрасте до 44 лет и с доходом более 80 тысяч рублей. Еще 24% затруднились ответить.

«Судя по ранним исследованиям SuperJob, в кризисные периоды толерантность россиян к зарплате „в конверте“ растет: так было и в сложном 2009 году (60%), и в период локдауна в апреле 2020-го (46%). Когда же напряженность на рынке труда спадает, тех, кто согласен на „черную“ зарплату, становится меньше: так, в относительно спокойном сентябре 2020 года этот показатель снизился до 39%, а во время „второй волны“ пандемии в декабре 2020-го вновь поднялся до 44%. Сегодня же соискатели чувствуют себя на рынке труда достаточно уверенно», — уточнили исследователи.

Опрос проводили во всех городах России с 18 августа по 2 сентября 2021 года среди работающего населения старше 18 лет.