Исследование: каждый шестой россиянин пострадал от телефонных мошенников

5% жителей РФ несколько раз переводили деньги злоумышленникам

Почти каждый четвертый россиянин сталкивается со звонками от мошенников несколько раз в месяц, причем чаще всего это мужчины. 12% жителям РФ мошенники никогда не звонили. Как сообщают исследователи сервиса по поиску работы SuperJob, несколько раз жертвой мошенников становился каждый двадцатый опрошенный.

Ежедневно звонки от мошенников поступают на телефоны 13% россиян, раз в неделю получают такие звонки 21% опрошенных. 23% респондентов рассказали, что им мошенники звонят несколько раз в месяц, 16% — несколько раз в год. Почти не получает таких звонков каждый двадцатый житель РФ — им подозрительные звонки поступают в раз в несколько лет. Вообще ни разу злоумышленники не звонили 12% опрошенным.

«Жертвами телефонных мошенников становились 16% экономически активных россиян: каждый девятый попался на их удочку однократно, каждый двадцатый — несколько раз. „Звонили якобы из банка, а там известная схема, как под гипнозом“; „Был короткий гудок на телефон, с неизвестного мне номера, я перезвонил, у меня списали 900 рублей, больше на незнакомые номера не перезванивал и даже трубку не беру“, — делятся своими историями респонденты»,— рассказывают исследователи.

Примечательно, что среди тех, кого мошенники лишь однажды уговорили перевести им деньги, больше мужчин, чем женщин — 11% и 10% соответственно, и россиян с доходом от 80 тысяч рублей. Однако среди тех, кого обманывали несколько раз, женщин вдвое больше — 6% и 3%. 84% россиян никогда не становились жертвами мошенников. Большинство среди них молодежь до 24 лет и респонденты с доходом до 80 тысяч рублей.

Опрос проводили с 26 по 29 сентября 2021 года среди 1600 россиян старше 18 лет.