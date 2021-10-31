Исследование: более 80% челябинцев отмечают Хэллоуин

На подготовку к празднику горожане готовы потратить до пяти тысяч рублей

Сегодня, 31 октября, во многих странах мира отмечают Хэллоуин. Челябинцы тоже не прочь повеселиться в этот день: по данным исследования Ozon, 82% горожан так или иначе отмечают этот праздник, отправляясь на тематические вечеринки или устраивая «ужасные» вечера. Некоторые даже заранее готовятся к Хэллоуину.

Так, 66% жителей Челябинска хорошо относятся к празднику и отмечают его, когда есть возможность. 16% ежегодно празднуют Хэллоуин. 11% опрошенных не отмечают этот праздник, но ничего против него не имеют. Еще 1% респондентов против Хэллоуина.

«Челябинцы знают много способов интересно провести 31 октября. Самый распространенный из них — устроить вечер ужасов с соответствующими фильмами, музыкой и антуражем. Так поступают 29% респондентов, привлеченных, вероятно, доступностью такого досуга. Также опрошенные любят: украшать дом тыквами, свечами и прочими атрибутами праздника — 23%; праздновать Хэллоуин в офисе — 21%; ходить на тематические вечеринки — 20%; самостоятельно устраивать вечеринки в честь Хэллоуина — 15%; устраивать тематические фотосессии — 11%»,— отмечают исследователи.

Отправляясь на тематические вечеринки или устраивая их дома, 26% челябинцев наряжаются в костюмы киногероев, столько же примеряют на себя образы мистических персонажей. Еще 16% горожан наряжаются в костюмы традиционных хэллоуинских монстров. При этом каждый третий челябинец шьет костюм на заказ, а каждый четырнадцатый специально к празднику выращивает тыкву.

Потратить на праздничную атрибутику челябинцы готовы немало:

«На отмечание праздника и подготовку к нему 37% челябинцев тратят 3-5 тысяч рублей. 26% готовы заплатить за атмосферу мистики и ужасов не более 1-3 тысяч рублей. Траты более 5 тысяч рублей считают приемлемыми 20% респондентов»,— уточняют исследователи Ozon.

Опрос проводили среди 1,5 тысячи жителей Челябинска.

Кстати, корреспонденты ИА «Первое областное» составили отличную подборку фильмов ужасов специально к Хэллоуину. Среди них — фильмы про зомби, слэшеры и кадры с «найденных кассет».