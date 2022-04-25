Испытано на себе: священный месяц Рамадан

Корреспондент Первого областного информационного агентства рассказывает, как впервые в жизни соблюдает пост

В 2022 году апрель выдался для верующих ограничительным — до минувшего воскресенья Великой Пост соблюдали православные, а у мусульман он выпал на девятый месяц лунного календаря, когда надлежит соблюдать пост — ураза.

Если бы месяц назад кто-то сказал мне, что я буду соблюдать пост — точно бы не поверила. До сих пор не могу понять: что побудило меня на столь важный и даже один из самых главных в жизни каждого мусульманина шаг. Здесь сразу стоит оговориться — я не из числа совершающих намаз женщин, но с глубоким уважением отношусь к своему вероисповеданию. Мое окружение в основном светское, и даже среди верующих нет «миссионеров», уговаривающих соблюдать пост. Но то ли поездка в Стамбул в конце 2021 года с его многочисленными мечетями, то ли разговор с таксистом из одной дружественной республики по дороге в Шереметьево в январе 2022 -го и его удивленные возгласы, как я в свои 36 «с хвостиком» ни разу не держала пост, — к наступлению Рамадан сделали свое дело. В общем, опыт у меня небольшой, но, предполагаю, любопытный.

Богословы утверждают, что в священный месяц важно соблюсти хотя бы один день поста. Сам пост — ураза — один из пяти столпов ислама. Он предписан, чтобы укрепить верующих в самодисциплине (с этим у всегда было неважно). Принимать пищу, воду можно только от заката до рассвета. С каждым днем интервал между приемами увеличивается на несколько минут, так как растет световой день.

В идеале держащий пост мусульманин должен совершать шесть молитв, одна из которых ночью. Но я обхожусь доступным текстом в одно предложение из интернета.

Итак, день первый. Вставать в четыре утра, а затем и в половине четвертого — это уже испытание. А принимать пищу в это время — совсем, казалось бы, немыслимая затея. Среди моих знакомых, а с каждым годом круг, соблюдающих пост, растет, есть те, кто не завтракает до рассвета. Но из уважения с разрешенному приему пищи нужно все-таки поесть.

Обычное меню столь раннего завтрака — яйцо, творог, каши из круп, зелень, свежие овощи, отварное мясо, кисломолочные продукты. Я, не привыкшая завтракать вообще, выбираю, что попроще — творог и овощи. И через несколько часов уже жалею о не съеденном яйце и куске мяса. В первый день, который, к счастью, выпал на выходной, дико раскалывается голова от недостатка жидкости, движения замедляются, появляется слабость и заторможенность мыслей. К ужину есть совсем не хочется — хочется пить и спать.

День второй уже подсказывает ошибки прошедшего: нужно поплотнее позавтракать. Чай, кофе намеренно не пью, потому что они вымывают ценную жидкость в течение дня. С набитым желудком уснуть в четыре часа утра невозможно. К девяти часам ты уже уставшая и разбитая. Но буквально через полчаса появляется «второе дыхание» и день пролетает даже незаметно.

Опытные «коллеги по посту» рассказывают, что самые тяжелые первые три дня. У меня таким днем стал четвертый. Накопленный недосып, сбои в системе организма и совершенно пустая голова, — наверное, так протекает ломка по еде.





Ужины. Это самое долгожданное событие дня. Соблюдающие пост люди — это целое сообщество, к которому относятся с уважением и добротой. В этом году я вошла в такой круг. Когда знакомые узнают, что ты держишь пост, поздравляют, желают легкого месяца и выражают свое уважение к такому решению. Накормить держащего ураза ужином считается честью и благом. Поэтому даже те, кто сами не соблюдают пост, стараются пригласить к себе на разговение. Из вечера в вечер практически одна и та же «тусовка» встречается в разных домах и принимает угощения хозяев.

А хозяева стараются приготовить самое вкусное и сытное, что только можно. После того, как наступит разрешенное время для приема пищи нужно съесть финик, запить водой и прочитать молитву. На коллективных ужинах молитву читает мулла, остальные слушают и внимают. Некоторые встают на намаз. После молитвы можно есть и пить.

Но и здесь важно знать меру. Хотя в первые дни кажется, что готов съесть все, что подают на стол. Но с каждым днем организм уже «выбирает» сколько и чего нужно есть. Во время таких трапез я всегда спрашиваю у опытных женщин, как правильно соблюдать ураза. Моя знакомая Сауле держит пост пятый год. Говорит, что на работе день проходит быстрее, но замедляются мыслительные процессы. Кто-то берет отпуск специально на время поста, кто-то отсыпается днем, а с четырех утра после завтрака занимается домашними делами, кто-то сознательно снижает свою активность и бережет энергию.





Как мне дается пост? Вначале я думала, что могло бы быть и легче. Но с силой воли у меня всегда не очень водилась дружба. С каждым днем кажется, что организм адаптируется. Вначале было тяжело без пятиминуток с кофе-чаем-печеньем, без традиционных обедов с вернувшимися после школы детьми. Самое сложное — это готовить: попробовать на вкус днем нет возможности. Нельзя сделать даже глоток.

За эти дни сделала вывод — как много мы едим в течение дня. И, порою, эти перекусы абсолютно бесполезны, а иногда и не полезны. Конечно, время от времени мне хочется «сорваться» и выпить стакан воды. Или поесть горячего, сгрызть яблоко, похрустеть печеньем... Но с каждым днем вера в благополучный исход моего поста крепнет и соблазны становятся не такими искушающими.

Есть еще одни пункт, о котором я вспоминаю всякий раз, когда так или иначе касаюсь еды в течение дня. Рано утром утром после завтрака в молитве я обещаю, что этот пост посвящаю Богу. И это позволяет держать себя в руках.