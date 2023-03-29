Используйте пути объезда: для водителей закрыли движение на границе с Челябинской областью

Причиной стало повреждение моста через реку Джус

Используйте пути объезда: для водителей закрыли движение на границе с Челябинской областью

В Госавтоинспекции Челябинской области призвали водителей воздержатся от поездок в направлении Орска. 29 марта с 14:00 было закрыто движение по мосту через реку Джуса, который расположен на 69 км автодороги Орск — Шильда — граница Челябинской области. Конструкция моста потеряла свою несущую способность.

Госавтоинспекция Челябинской области напомнила о путях объезда:

— п. Новоорск — с. Караганка — с. Карабутак — п. Адамовка — п. Теренсай;

— п. Новоорск — с. Караганка — с. Карабутак — п. Адамовка — п. Шильда

— г. Орск — п. Домбаровский — г. Ясный — с. Комарово — п. Адамовка — п. Теренсай

— г. Орск — г. Гай — с. Новониколаевка — с. Акъяр (Р. Башкортостан).