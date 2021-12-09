«Используемые чиновниками коррупционные схемы с годами почти не изменились»

Заместитель руководителя Следственного управления СК РФ по Челябинской области Константин Правосудов о том, стало ли труднее ловить людей, нечистых на руку

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Собеседник информационного агентства высказал мнение о том, почему на решение этой глобальной проблемы должны быть направлены действия всех здоровых сил общества, заинтересованных в успешном развитии страны.

— Можно ли подвести общие итоги по работе органов СК по коррупционным преступлениям? Выросла ли коррупция количественно? Как изменилась и почему изменилась качественно?

— Последние годы количество выявленных и направленных в суд преступлений этой категории растет. Так, в 2019 году следственным управлением совместно с оперативными службами выявлено и направлено в суд 191 уголовное дело о совершении 471 коррупционного преступления, в 2020 году — 166 дел на 446 преступлений. В текущем году в суд направлено 173 уголовных дела о совершении уже 628 аналогичных преступлений. С учетом высокой латентности данного вида преступлений приведенные цифры больше свидетельствуют о том, насколько активно правоохранительные органы противостоят коррупции. В данном случае напрашивается фраза известного персонажа советских времен Глеба Жеглова: «Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать!»

Только за этот год перед судом предстал 161 обвиняемый, из них 115 должностных лиц, среди которых 26 сотрудников органов внутренних дел, 18 представителей органов местного самоуправления, 5 сотрудников ФСИН России, 26 должностных лиц министерств и ведомств Челябинской области. Среди обвиняемых есть и достаточно высокопоставленные лица, чьи имена и фамилии всем хорошо известны из средств массовой информации. В настоящем году мы довели до суда дело в отношении устойчивой преступной группы, которая в течение длительного времени совершила 167 коррупционных преступлений на территории Челябинской области. В состав данной группы входили должностные лица Государственной инспекции безопасности дорожного движения области, а также руководство частной организации, оказывающей услуги по обучению будущих водителей для получения прав на различные категории вождения.

Следователям во взаимодействии с оперативными службами удалось установить, что на протяжении нескольких лет члены преступной группы организовали целую схему, которая позволяла любому лицу за взятку, без фактической сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами, получить водительское удостоверение. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Наибольшее количество дел о коррупции связано с дачей и получением взяток. В текущем году это порядка 40% от общего массива совершенных коррупционных преступлений. В прошлом году данный показатель составлял 30%. Еще порядка 13% составляют уголовные дела по фактам совершения мошеннических действий, присвоения или растраты. Такое же количество занимают уголовные дела, связанные со злоупотреблением должностным положением и его превышением.





— Стало ли сложнее раскрывать/доказывать коррупционные факты?

— Я уже говорил, что существенного качественного изменения коррупции за последние годы не произошло. Как и ранее, коррупционные проявления происходят в сферах государственных и муниципальных закупок, строительства, операций с недвижимым имуществом, социальной и иных сферах. Наиболее «благоприятная» почва для этого создается в процессе подготовки, заключения и реализации государственных и муниципальных контрактов, на которые государством выделяются значительные финансовые средства.

На мой взгляд, за последние годы коррупционные схемы, которые используют чиновники, практически не претерпели каких-либо существенных изменений в части механизма совершения. Все их объединяет желание одним лицом использовать свои полномочия по должности для извлечения выгод имущественного характера. Что касается сложностей в доказывании, то они, конечно, возникают. Преступники для общения между собой при совершении преступлений, и не только коррупционных, все чаще используют специальные интернет-приложения — мессенджеры. В настоящее время на криминалистическом вооружении следователей находится специальная система, которая позволяет извлекать важнейшие криминалистические данные из мобильных телефонов, смартфонов. Все чаще, без стеснения, наверное, из-за возникающего чувства безнаказанности, коррупционеры используют средства электронных платежей, банковские переводы для передачи вознаграждений, криптовалюту и другие цифровые финансовые продукты. Но и законодательство совершенствуется, что позволяет в настоящее время при сдаче должностными лицами деклараций о доходах и расходах в соответствии с законом «О противодействии коррупции» задать им вопросы о происхождении тех или иных сумм на открытых на них, их близких родственников банковских счетах.

— Чем отличается коррупция «верховая» от «низовой», «бытовой» коррупции? Что опаснее и с чем сложнее бороться?

— Понятия, как вы сказали, «верховая» и «низовая» коррупция в нынешних реалиях больше применимы к преступности в государственной сфере, где первая охватывает пласт чиновников высшего и среднего звена и связана с принятием решений, имеющих высокую государственную нагрузку, вторая — распространена на среднем и низшем уровнях и связана с постоянным, рутинным взаимодействием чиновников и граждан (в сферах наложения штрафов, совершения регистрационных действий и т. п.).





Часто обе заинтересованные в коррупционной сделке стороны принадлежат к одной государственной организации. К примеру, ситуация, когда чиновник дает взятку своему вышестоящему руководителю за то, что последний покрывает его коррупционные действия. Вместе с тем, в данном случае, при покровительстве вышестоящих руководителей чиновники среднего и низшего звеньев, непосредственно контактирующие с гражданами, организациями, предпринимателями, понимая, что за определенную плату их руководство закроет глаза на имеющиеся нарушения, не будет применять к ним меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения, «теряют голову» и могут существенно наращивать темпы низовой коррупции до беспредельного уровня, когда схема незаконного получения денег за выполнение своих должностных обязанностей становится нормой функционирования организации. При этом оба вида коррупционных проявлений одинаково особо опасны для общества, поскольку свидетельствуют о переходе коррупции из стадии разрозненных актов в стадию организованных форм.

В настоящее время в следственном управлении на завершающей стадии расследования находится уголовное дело в отношении должностных лиц структурных подразделений ФКУ Упрдор «Южный Урал», ФКУ «Росдортехнология» и директора коммерческой организации, осуществляющей строительство дорог.

Нами установлено, что директор организации — исполнитель государственных контрактов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них — передал взятку должностным лицам ФКУ Упрдор «Южный Урал», ответственным за проверку исполнения контрактов, за приемку и оплату фактически не выполненных работ.

В дальнейшем, в ходе проверки деятельности ФКУ Упрдор «Южный Урал», должностные лица, ранее за взятку от предпринимателя принявшие и оплатившие невыполненные работы, опасаясь выявления данных нарушений, группой лиц по предварительному сговору совместно с указанным предпринимателем передали взятку должностным лицам вышестоящей контролирующей организации — ФКУ «Росдортехнология».





Благодаря грамотной работе следователя и оперативных служб удалось выявить данную схему совершения преступлений, доказать причастность каждого обвиняемого. Уголовное дело планируется к направлению в суд.

— Как правило, на слуху резонансные дела, связанные с коррупцией в органах муниципальной и государственной власти. Можно ли прокомментировать ход расследований наиболее заметных дел (златоустовский биатлонный стадион, центр шорт-трека, строительство хоззданий театра оперы и балета, «дело Чернобровина» и т. д.)?

— Расскажу про уголовные дела, связанные с преступлениями, совершенными при строительстве лыжного стадиона имени Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища, а также ФОКа Регионального центра по шорт-треку ледового дворца «Уральская молния» в Челябинске.

Расследование уголовных дел завершено, дела переданы в суд для рассмотрения по существу.





Следствием установлено и собрано достаточно доказательств того, что чиновник министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области и директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» получили от представителя подрядной организации взятки в размере более 3,7 млн рублей за помощь в выделении из областного бюджета средств для оплаты строительно-монтажных работ на реконструкции лыжного стадиона имени Ишмуратовой и строительстве биатлонного стрельбища, достоверно зная, что работы выполнены ненадлежащим образом и не в полном объеме. Ими же беспрепятственно подписывались акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затратах по объектам ФОКа Регионального центра по шорт-треку ледового дворца «Уральская молния» в Челябинске и при реконструкции лыжного стадиона имени Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища. Кроме того, следствием установлено, что указанные лица совместно с представителем подрядной организации, группой лиц, похитили денежные средства из бюджета Челябинской области в сумме более 15 млн рублей, полученные в качестве оплаты по государственному контракту на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс Регионального центра по шорт-треку ледового дворца „Уральская молния“ в г. Челябинске», за поставку оборудования, не предусмотренного контрактом.

— Почему иногда компании-подрядчики, ставшие известными именно в связи с коррупционными скандалами, продолжают участвовать и даже выигрывать в конкурсах и тендерах?

— Компании-подрядчики — это юридические лица, организации, осуществляющие свою профессиональную деятельность, в которых, как правило, работает значительное количество сотрудников.

В России уголовная ответственность введена только в отношении физических лиц, которых мы и привлекаем к ответственности за совершение преступлений. Уголовная ответственность для юридических лиц действующим законом не предусмотрена.

Но и, как правило, конкретные преступные действия со стороны компаний-подрядчиков совершаются их сотрудниками, в том числе из числа руководства. Преступления ими совершаются из личных корыстных интересов.





После завершения расследования уголовных дел в отношении сотрудников фирм-подрядчиков сама фирма продолжает функционировать, вести свою хозяйственную деятельность, соответственно имеет право в дальнейшем принимать участие в закупочных процедурах.

Однако действующее законодательство предусматривает административную ответственность юридических лиц за совершение правонарушений, предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ, — незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, вознаграждения за совершение в интересах данного юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица действий.

В связи с тем, что возбуждение дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ, является исключительной компетенцией прокурора, следственные органы при установлении сведений о совершении данного правонарушения направляют копии материалов уголовного дела прокурору для дальнейшего привлечения юридического лица к административной ответственности.





Но, вы правы, механизмы контроля для данных недобросовестных исполнителей работ и услуг, особенно в сфере использования бюджетных средств, нуждаются в совершенствовании.