Искусственный интеллект учат предугадывать пробки на дорогах Челябинска

Ученые ЮУрГУ запатентовали специальную компьютерную программу

Ученые Южно-Уральского государственного университета придумали новый метод борьбы с дорожными пробками — они обучают искусственный интеллект выявлять помехи на трассе и прогнозировать будущие заторы, сообщает пресс-служба вуза.

Челябинцы запатентовали компьютерную программу, которая в режиме реального времени анализирует потоковое видео с камер видеонаблюдения и выявляет отклонения от прямого маршрута с точностью до 30 сантиметров.

«Визуализация состояния перекрестка обновляется раз в две секунды. Наблюдаемая зона разбивается на клетки, и, чем больше транспортных средств попадает в каждую клетку, тем она краснее. Свободное движение обозначается фиолетовым цветом», — говорит доцент кафедры системного программирования ЮУрГУ Ольга Иванова.

Пока нейросеть выявляет проблемы и подает сигнал. Со временем ИИ сможет выявлять причину затора и определять категорию сложности.

Обычно помехами на дороге становятся ДТП, неубранные сугробы на крайней полосе, открытый колодец, упавшее дерево, ремонтные работы... Челябинцы разрабатывают алгоритм, который позволит предугадать затор и спрогнозировать время окончания пробки.

Это позволит увеличить среднюю скорость движения на дорогах и снизит экологическую нагрузку на воздушный бассейн.

«Системы, которые существуют за рубежом, основаны на отслеживании транспортных средств с помощью GPS-датчиков и других сигнальных устройств. Это очень дорого, так как каждый автомобиль нужно оснастить датчиком. Преимущества нашей разработки: дешевизна и легкость встраивания в инфраструктуру любого муниципалитета и любой информационной системы, переносимость, масштабируемость, безопасность», — отмечает Ольга Иванова.

Проект ЮУрГУ реализуется в Передовой инженерной школе двигателестроения и специальной техники ЮУрГУ.

Разработанная программа стала очередным модулем большого программного комплекса AIMSEСOROAD, созданного учеными ЮУрГУ. Эта система интеллектуального мониторинга транспортных потоков уже действует в Красноярске, Магнитогорске, Санкт-Петербурге, Перми и Челябинске.