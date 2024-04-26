Искусственный интеллект Сбера назвал 10 причин, чтобы заняться бегом

Челябинцев приглашают на «Зеленый марафон»

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Бег — один из самых простых и доступных видов спорта. Им занимаются дети и взрослые, профессиональные спортсмены и новички. Нейросетевая модель GigaChat от Сбера в преддверии «Зеленого марафона», который пройдет в Челябинске 1 июня — в День защиты детей, назвала 10 причин, чтобы замотивировать заняться бегом.

1. Бег — один из самых эффективных способов похудения. В среднем за час бега трусцой со скоростью 8 километров в час человек весом 60 килограммов расходует около 500 килокалорий. Для сравнения: за час ходьбы со скоростью 5 километров в час тот же человек потратит примерно 280 килокалорий.

2. Регулярные тренировки могут привести к улучшению физической формы, что повысит самооценку.

3. Ежедневные пробежки не только тренируют сердечную мышцу, но и повышают возможности сосудов и сердца. Оно становится крепче, сильнее, лучше выполняет свои функции.

4. Бег повышает общую выносливость организма. При регулярных тренировках человек становится менее восприимчивым к усталости, легче переносит нагрузки.

5. Бег укрепляет мышцы ног: во время тренировки активно работают икроножные мышцы, бедра и ягодицы. Также задействуются мышцы пресса и спины.





6. При длительных тренировках увеличивается объем легких. Регулярные пробежки помогают укрепить дыхательную систему.

7. Бег помогает бороться со стрессом. Физическая активность стимулирует выработку эндорфинов — гормонов счастья. Это позволяет повысить настроение и снизить тревогу.

8. Бег улучшает качество сна. Физические нагрузки помогают быстрее заснуть и лучше выспаться. Бегуны обычно спят крепче и дольше, чем люди, ведущие сидячий образ жизни.

9. Бег улучшает общее самочувствие. Бегуны реже болеют, легче переносят болезни и восстанавливаются после травм.

10. Бег доступен практически каждому человеку. Для занятий не требуется специальное оборудование или инвентарь. Все, что нужно, — это удобная спортивная одежда и обувь.

«Для меня спорт является неотъемлемой частью жизни — он развивают силу воли, воспитывают дисциплину, учит бороться, не сдаваться и побеждать. Люди, которые когда-то выбрали бег, кардинально изменили свою жизнь, ведь бег меняет не только физическое состояние человека, но и мышление, привычки, он заряжает энергией на масштабные проекты. Если вы тоже хотите что-то изменить в своей жизни, начните бегать. А „Зеленый марафон“ Сбера станет отличной стартовой площадкой для этого»,— отмечает вице-президент — председатель Уральского банка Сбербанка Петр Колтыпин.





Пробежать дистанцию смогут жители Челябинска с разным уровнем подготовки. Марафон станет большим семейным праздником.

«Поучаствовать в „Зеленом марафоне“ могут южноуральцы разного уровня подготовки — дистанция составляет всего 4,2 километра, ее можно пробежать или пройти не спеша, наслаждаясь природой и общением с близкими и друзьями. Для зрителей и болельщиков „Зеленого марафона“ мы хотим создать атмосферу доброго семейного праздника, поэтому приготовили интересную развлекательную программу. Приглашаю всех присоединиться к нам 1 июня!»,— говорит управляющий Челябинским отделением Сбербанка Александр Конев.

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Рекламодатель — ПАО «Сбербанк».