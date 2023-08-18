Искусственный интеллект предсказал Челябинской области теплые выходные без дождей

К вечеру воскресенья станет заметно прохладнее

В субботу, 19 августа, в Челябинской области ожидается малооблачная погода со среднесуточной температурой +30°C. В воскресенье, 20 августа, будет облачно, максимальная температура воздуха составит +22°C. Такой прогноз в преддверии выходных сделал сервис «Яндекс.Погода» с помощью технологии «Метеум», использующей методы машинного обучения.

Если верить ИИ, то завтра на Южном Урале будет не только жарко, но и почти безветренно. На следующий день регион накроют облака, но дождей не ожидается. К вечеру температура воздуха опустится до +18°C.

Самые жаркие выходные ожидаются в Волгограде, Воронеже, Самаре, Ростове-на-Дону и Уфе. Там температура может подняться до +37°C.