Искусственный интеллект поможет южноуральцам записаться к врачу

Новая технология почти в два раза сократит нагрузку на операторов

Региональный Минздрав при поддержке компании «Интерсвязь» внедряет систему автоматической записи на прием к врачу. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Запуск данной технологии позволит более чем в два раза сократить нагрузку на специалистов, улучшить работу в медицинских учреждениях. Пациентам будет проще записаться на прием: очередь из телефонных звонков с внедрением искусственного интеллекта существенно сокращается», — заявил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

В процессе общения система определяет тему обращения и самостоятельно записывает на прием: фиксирует необходимые данные о человеке, предлагает подходящее по геолокации медицинское учреждение и свободные дату и время.

Если человеку нужна консультация по узкому вопросу, его соединят с оператором, сохранив при этом все данные обратившегося.