Искусственный интеллект поможет властям принимать обращения от жителей

Для взаимодействия населения и государства необходимы удобные цифровые сервисы

Состоялся форум «ПРОФ-IT», где на панельной дискуссии «Инфраструктура для принятия государственных управленческих решений. ЦУР как драйвер цифровизации» участники обсудили использование высоких технологий в системе обратной связи «гражданин — государство». Важно создавать удобные цифровые сервисы для взаимодействия жителей и представителей власти, отметил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов.

«Обратная связь — это, очевидно, один из базовых цифровых сервисов, который мы должны обеспечить. Задача платформ: принять сообщение, классифицировать, определить местоположение, найти исполнителя и вернуть гражданину решение проблемы. Внедрение сервисов обратной связи происходит одновременно с развитием сети ЦУР», — сообщил Олег Качанов.

На сегодня все обращения, которые поступают через платформу «Госуслуги. Решаем вместе» и соцсети, аккумулируются на тепловой карте. Это требует сложной аналитической работы с большим количеством данных. Поэтому востребованы решения по автоматизации процессов обработки.

«Сегодня в тестовом режиме работают нейросети, с помощью которых можно автоматически ранжировать обращения граждан по качеству коммуникации и степени важности. Более сложные проблемные вопросы мгновенно попадают на рассмотрение властям. Использование нейросети в аналитике способно существенно сократить временные ресурсы несмотря на рост количества обращений жителей в интернете», — рассказал первый заместитель главы АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Также Центры управления регионом готовы работать с решениями, которые разрабатывают частные IT-компании. Отметим, информация, которую предоставляют ЦУР на основании обратной связи, для региональных властей является индикатором эффективности.

Еще одна важная задача, которую озвучили в рамках форума, — объединение всех государственных цифровых сервисов в одном месте, чтобы была возможность обратиться через единое окно.