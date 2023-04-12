«Искренне хочу помочь»: челябинка об участии в добровольческих проектах

21-летняя студентка проведет опрос прохожих для выбора будущих объектов благоустройства

Жители Челябинской области смогут выбрать, какой сквер, площадку или двор в их городе благоустроят в 2024 году. Всероссийское онлайн-голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая. Рассказывать людям о самом голосовании и о предоставленных на выбор объектах будут волонтеры. Корреспондент информагентства «Первое областное» пообщался с одним из них и узнал, что движет добровольцами.

Ренате Сафиной — 21, она учится на политолога в РАНХиГС. Когда узнала о наборе волонтеров для голосования, сразу же решила поучаствовать, несмотря на непростую учебу. Девушка к трудностям жизни добровольца привыкла: уже три года она состоит в движении «Волонтеры ЧТЗ». За это время Рената успела поучаствовать во многих субботниках и социальных проектах, провести встречи с ветеранами и акции помощи животным.

Рената поделилась, что интересуется разными направлениями волонтерства. Главное — чтобы была польза для людей.

«Я о проекте онлайн-голосования узнала из рекламы в общественном транспорте. Там показывали, какие улучшения произошли в городе. Но мне всегда было интересно, откуда эти улучшения берутся, кто их проводит. Мне, к примеру, очень понравилось, что у нас стало больше современных автобусов с валидаторами для безналичной оплаты», — рассказывает Рената.





Работа предстоит непростая, но важная. Рената и другие волонтеры организуют в разных районах города точки, на которых будут стоять с планшетами для упрощенного голосования при введении лишь номера телефона.

«Не все граждане владеют онлайн-технологиями, и тут помощь волонтеров неоценима: 51% голосов участников организаторы получили именно через мобильное приложение волонтеров. Надеемся, что в этом году движение вырастет и охватит еще большее количество россиян», — отметил ранее замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько.

К участию в проекте нужно будет привлекать прохожих. Важно уметь корректно общаться и находить подход к разным людям, чтобы не произошел конфликт.

Поэтому в волонтеры берут не всех. С 15 марта организаторы получили более 2,1 тысячи заявок, но для того, чтобы попасть в проект, нужно пройти онлайн-курс на Dobro.ru. Там рассказывают об обязанностях и этике волонтера.

«За участие каждый волонтер получает благодарственное письмо от Минстроя России. Также отработанные часы идут в волонтерскую книжку. Все это может быть полезным, например, для школьников. Многие университеты начисляют абитуриентам дополнительные баллы за волонтерские книжки. Также у волонтеров на память остается фирменная одежда», — рассказала региональный куратор волонтерского корпуса Челябинской области Анна Доютова.

Рената Сафина в завершение разговора поделилась, что не обращает внимания на материальные преимущества участия в проекте. Ее участие в подобных проектах — искреннее желание помочь.





С учебой волонтерство сочетать иногда сложно, но возможно. К примеру, в понедельник у Ренаты нет пар — идеальный день, чтобы полностью посвятить его добровольчеству.

Друзья и одногруппники к увлечению Ренаты относятся нейтрально. Зато родители дочерью гордятся.

«Мама всегда говорит, что я молодец, потому что участвую в большом количестве мероприятий. Но мое решение в любом случае не зависит от общественного мнения. Даже если бы меня кто-то осуждал или не понимал, у меня есть свое мнение. Я искренне хочу помочь», — делится волонтер.

Девушка сама также планирует отдать свой голос за объекты благоустройства. Конкретный список возможных территорий пока неизвестен, однако Ренате хотелось бы, чтобы Тракторозаводский район обзавелся уютным сквером возле филиала РАНХиГС.