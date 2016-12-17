ГИБДД ищет лихачей, устроивших «кавказский дрифт» в центре Челябинска

Сотрудники автоинспекции начали административное делопроизодство.
Лихачей, устроивших «кавказский дрифт» в центре Челябинска, ищут. В их отношении начато административное делопроизводство. Если их личности будут установлены, мужчины могут лишиться прав.
В Челябинске сотрудники правоохранительных органов ищут двух лихачей, устроивших дрифт на улице Калинина. Им грозит административная ответственность, связанная с лишением водительского удостоверения. Однако к настоящему моменту личности гонщиков не установлены.
— По факту нарушения водителем правил дорожного движения возбуждено административное делопроизводство. При установлении личности водителя, он будет привлечен к административной ответственности за выезд на полосу встречного движения. Ему грозит штраф, либо лишение водительского удостоверения,— сообщили в ГИБДД Челябинска.
Напомним, в воскресенье челябинец снял на видео случай многократного нарушения правил дорожного движения. На кадрах мобильной съемки можно наблюдать белый автомобиль марки БМВ, который двигается по улице Калинина недалеко от пересечения с улицей Кирова. Машину явно заносит, однако водителя это не смущает. После трехкратного пересечения двойной сплошной автомобиль с включенной «аварийкой» останавливается. Однако после этого шоу только начинается. Водитель и пассажир меняются местами, и затем БМВ начинает выписывать на дороге настоящие пируэты. Иномарка дрифтует через двойную сплошную линию разметки, суммарно пересекая ее 9 раз, а также выезжает на встречную линию и едва не врезается в других участников движения.
Видео: youtube.com