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ГИБДД ищет лихачей, устроивших «кавказский дрифт» в центре Челябинска

ГИБДД ищет лихачей, устроивших «кавказский дрифт» в центре Челябинска
Челябинск , нарушение , видеозапись , интернет , БМВ , дрифт
20.12.2016 15:58:01
ГИБДД ищет лихачей, устроивших «кавказский дрифт» в центре Челябинска

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Время новостей от 21.12.2016

Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Сотрудники автоинспекции начали административное делопроизодство.

Лихачей, устроивших «кавказский дрифт» в центре Челябинска, ищут. В их отношении начато административное делопроизводство. Если их личности будут установлены, мужчины могут лишиться прав.

В Челябинске сотрудники правоохранительных органов ищут двух лихачей, устроивших дрифт на улице Калинина. Им грозит административная ответственность, связанная с лишением водительского удостоверения. Однако к настоящему моменту личности гонщиков не установлены.

— По факту нарушения водителем правил дорожного движения возбуждено административное делопроизводство. При установлении личности водителя, он будет привлечен к административной ответственности за выезд на полосу встречного движения. Ему грозит штраф, либо лишение водительского удостоверения,— сообщили в ГИБДД Челябинска.

Напомним, в воскресенье челябинец снял на видео случай многократного нарушения правил дорожного движения. На кадрах мобильной съемки можно наблюдать белый автомобиль марки БМВ, который двигается по улице Калинина недалеко от пересечения с улицей Кирова. Машину явно заносит, однако водителя это не смущает. После трехкратного пересечения двойной сплошной автомобиль с включенной «аварийкой» останавливается. Однако после этого шоу только начинается. Водитель и пассажир меняются местами, и затем БМВ начинает выписывать на дороге настоящие пируэты. Иномарка дрифтует через двойную сплошную линию разметки, суммарно пересекая ее 9 раз, а также выезжает на встречную линию и едва не врезается в других участников движения.

Видео: youtube.com

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