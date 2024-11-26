«Ищем разные формы реабилитации»: челябинское подразделение ВОС отметило 90‑летие

В регионе работают 12 местных отделений Всероссийского общества слепых

Челябинское областное подразделение Всероссийского общества слепых отметило свое 90‑летие. На мероприятии нашему корреспонденту рассказали, какие меры поддержки оказывают инвалидам по зрению.

Через десять лет Челябинское областное подразделение «Всероссийское общество слепых» отпразднует вековой юбилей. Исполняющий обязанности председателя организации Александр Рожков рассказал, как поддерживают незрячих и слабовидящих в регионе.



«За время работы организации мы научились по-разному реабилитировать инвалидов по зрению различными формами. Это и культурная, и спортивная, и трудовая реабилитация, реабилитация при помощи информационных технологий. Внедряем такие новые формы: тифлокомментирование, настольные игры, современные доступные туристические маршруты. Ищем разные формы реабилитации, стараемся, чтобы каждый инвалид по зрению в чем-то реализовался», — сказал Александр Рожков.

На сегодняшний день в Челябинской области работают 12 местных отделений ВОС. Под опекой общества находится больше четырех тысяч человек. Незрячим помогают не только в лечении и реабилитации, но и в обретении профессиональных навыков. В состав организации входят инвалиды первой, второй и третьей группы по зрению, включая незрячих с дополнительными заболеваниями.