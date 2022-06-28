Ирину Гехт избрали главным куратором всех социальных проектов в Челябинской области

В «Единой России» выбрали координаторов партийных программ

Первого вице-губернатора Челябинской области Ирину Гехт избрали заместителем секретаря по партпроектам регионального отделения партии «Единая Россия». За ее кандидатуру единогласно проголосовали члены президиума регионального политсовета, сообщает пресс-служба челябинского отделения партии. Всего в регионе реализуется 25 различных проектов.

Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» реализует 25 федеральных, мобилизационных и региональных проектов. Советник губернатора Владимир Мякуш пояснил, что это большое партийное направление. Он отметил, что секретарь реготделения Алексей Текслер предложил Ирину Гехт на должность заместителя секретаря по партийным проектам.

«Ирину Альфредовну все знают, у нее есть и статус, и полномочия, и опыт партийной работы, думаю, она очень эффективно справится с этой ответственной работой», — сказал Владимир Мякуш.

За ее кандидатуру участники заседания проголосовали единогласно. Затем они избрали кураторов по каждому проекту.

Так, депутат Государственной думы Олег Голиков продолжает координировать проект «Безопасные дороги», руководитель фракции «Единая Россия» в Челябинской городской думе Денис Лапотышкин — заниматься проектом «Детский спорт». Должность координатора партпроекта «Здоровое будущее» сохранил главный врач детской городской больницы № 8 города Челябинска Антон Рыжий, а председатель Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Евгений Безруков по-прежнему ответственен за деятельность проекта «Единая страна — доступная среда». Марина Поддубная многие годы курирует «Крепкую семью» и в качестве координатора реализует это соцнаправление и дальше. «Российское село» работает под руководством первого заместителя председателя комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике Дмитрия Пырсикова.