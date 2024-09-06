Ирине Текслер вручили медаль «Родительское спасибо»

Общественный деятель назвала награду бесценной

Ирина Текслер, общественный деятель и учредитель Фонда 2020, получила медаль «Родительское спасибо». О награждении она сообщила в своих соцсетях. Медаль учреждена Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов (ВОРДИ). Награда общественная, и номинантов выдвигают обычные люди.

«Спасибо за доверие, дорогие мои родители особенных детей ВОРДИ. Для меня это бесценная награда!»— написала Ирина Текслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».





Медаль присуждают за весомый вклад в развитие образовательной и социальной инклюзии, помощь в принятии государственных решений в сфере детской инвалидности. Наградное удостоверение Ирины Текслер подписано председателем совета ВОРДИ Еленой Клочко.

«Уважаемая Ирина Николаевна! Мы очень ценим вашу помощь и внимание к нашим проблемам, нашим семьям, нашим детям и взрослым с инвалидностью! За последние годы с вашей поддержкой для нас в Челябинской области сделано очень многое. Начиная от системных вопросов в социальной сфере, личной поддержки отдельных проектов ВОРДИ и других общественных организаций, и заканчивая оказанием помощи большому количеству конкретных семей»,— написала от лица семей ВОРДИ Челябинской области Наталья Кутепова.