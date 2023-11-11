Ирина Текслер встретилась с номинантами на премию «#ДвигайЧЕ»

Более 60 талантливых южноуральцев собрались на ассессмент-сессии

В эти выходные, 11 и 12 ноября, в челябинском молодежном культурно-оздоровительном комплексе «Черемушки» проходит ассессмент-сессия ежегодной премии для инициативной молодежи региона «#ДвигайЧЕ», цель которой — выявление и поощрение лидеров общественного мнения и молодых специалистов. В рамках мероприятия участники пообщаются с психологами и амбассадорами, решат интересные задания и пройдут собеседования, передает ИА «Первое областное».

Премия для инициативной молодежи, учрежденная Фондом социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, в этом году пройдет уже в третий раз. От претендентов поступило 113 заявок. Социальных инициатив было предложено 44, образовательных — 41, культурных — 28. Участников разделили на три возрастные категории: от 14 до 18 лет, от 19 до 24 лет и от 25 до 30 лет. Больше всего заявок поступило от молодежи в возрасте до 24 лет.

Как рассказала журналистам основатель Фонда 2020 Ирина Текслер, все инициативы интересные и полезные. Некоторые ребята заявляются не в первый раз.

«Каждый год мне кажется, что вот они, самые интересные инициативы, но каждый раз ребята приходят с новыми идеями, заявками. Кто-то уже подавался со своей инициативой, но не срослось, и он в этом году подался снова, но уже с другой инициативой. Мы выбираем проекты не ради проектов, а проекты, которые имеют социальные и культурные эффекты»,— рассказала общественный деятель.

Например, Максим Сандак заявился с образовательным туристическим слетом «Урал позвал». Проект позволит молодежи получить навыки туристической деятельности, узнать, как организовать палаточный туризм, как безопасно путешествовать по Южному Уралу и стране в целом.

Корреспондент телеканала ОТВ Владимир Лузгин заявился с информационной программой «Вова хочет знать», цель которой — привлечение молодой аудитории к просмотру телевизионного эфира и преобразование стандартной новостной региональной повестки в нетривиальный репортаж с акцентами на детали какого-либо события.

Еще одна интересная заявка — исторический квест «Дети Победы» от Екатерины Магнитовой, цель которого — повышение знаний у школьников о подвигах, совершенных молодыми людьми в годы Великой Отечественной войны. Каждая станция квеста — это история одного из пионеров-героев. Все биографии ребят связаны легендой о девочке, которая в годы войны вместе со своими родителями помогала подпольщикам.

Однако не все заявители смогут претендовать на победу: по результатам решенных заданий-кейсов в следующий этап прошли 85 человек. От школьников в возрасте от 14 до 18 лет приняли 19 кейсов, от молодежи в возрасте от 19 до 24 лет — 42 кейса, от молодежи в возрасте от 25 до 30 лет — 24 кейса. А по результатам голосования за лучшие кейсы на выездную ассессмент-сессию отправились 62 заявителя.

«Нам важно посмотреть на наших участников, насколько у них горят глаза на свои идеи, насколько они готовы их развивать. Поэтому мы устраиваем такую визуальную сессию»,— поделилась директор Фонда 2020 Вероника Ливончик.

В рамках ассессмент-сессии ребята поработают с психологами, экспертами, примут участие в творческих мастер-классах, послушают интересные лекции. С потенциальными победителями премии уже пообщалась Ирина Текслер. Она рассказала им об ответственности за свои инициативы, напомнила о том, что лидер не всегда прав, призвала ребят всегда быть опорой для своей команды и перезагрузиться, если что-то идет не так.

«Вы сейчас не только учитесь, работаете, но и занимаетесь общественной деятельностью. Это удивительная деятельность: она, с одной стороны, может вдохновлять делать еще больше благодаря, например, обратной связи. А с другой стороны, ты борешься, стараешься, тратишь свое личное время. И кажется, что это никому не нужно. Но на самом деле вы делаете очень нужную и полезную работу. Просто в такой момент нужно перезагрузиться, съездить вот на такую сессию, пройти обучение и понять, что, может быть, ты куда-то неправильно шел, или поменять команду. И начать двигаться от новой точки»,— сказала Ирина Текслер.

Победителей третьей премии выберут в том числе по результатам этой сессии. О том, когда и где состоится награждение, будет сообщено позже.