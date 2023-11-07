Ирина Текслер вручила минивэн со спецвозможностями уникальной семье из Миасса

Руководитель Фонда 2020 лично передала ключи от авто многодетной чете

Многодетная семья из Миасса получила в подарок мощный минивэн «Тойота Вокси». Новость могла бы стать рядовой, если бы не личности одариваемых: Алексей и Наталья Рогозниковы оба из так называемой категории людей с ограниченными возможностями здоровья. «Так называемой» здесь обязательно — всем, кто знаком с этой семьей, ясно: границы только у нас в голове. Автомобиль вручила Алексею и Наталье Рогозниковым учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив — 2020» Ирина Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Мы познакомились с Алексеем пару лет назад на Гражданском форуме. Он уже тогда горел проектом „Туризм без ограничений“, много рассказывал о своих задумках по инклюзивному туризму. Ведь, действительно, люди, имеющие ограничения по здоровью, порой даже не могут решиться выйти из дома, не говоря о том, чтобы путешествовать дальше своего города, позволить себе такие развлечения, как, например, сапборды и тому подобное. И наверное, мало кто может решить лучше эту проблему, чем люди, которые сами имеют ограничения по здоровью, как Алексей и его супруга Наталья, которая, почти 20 лет назад сев после автокатастрофы на инвалидную коляску, не опустила руки, а получила образование, вышла замуж, родила четверых (!) детей, выигрывает веломарафоны, соревнования по тяжелой атлетике и бодибилдингу — она просто героиня для меня», — признается Ирина Текслер.





Супруги, что называется, нашли друг друга: Алексей — сам инвалид с рождения, и все вместе они увлечены спортом, туризмом. Им нужна была большая машина. И непростая.

«Семье нужна была машина со спецвозможностями. Найти такую было непросто: минивэн для семьи из шести человек, гибрид, праворульный... Большое спасибо Группе „Магнезит“, которая помогла нам сделать такой сюрприз для этой семьи», — добавила руководитель Фонда 2020.





По словам главы семейства, эта машина не просто средство передвижения, но ключ к реализации многих других проектов:

«Смогу перевозить инвентарь для активного отдыха для людей с инвалидностью, даже привезти его в другие города, докупим недостающее оборудование в виде багажника и прицепа, переставим на ручное управление и начнем активно использовать подарок. Ну, и конечно, семейные поездки — в голове уже складываются какие-то маршруты, наверняка, поедем и к морю», — мечтает Алексей.

Супруга подтверждает: новая машина — это исполнение не одной мечты, а сразу нескольких, открывается огромное поле деятельности.

Добавим, Алексей сумел все сохранить в тайне от семьи, поэтому подарок стал грандиозным сюрпризом.