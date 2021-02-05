Ирина Текслер возглавила попечительский cовет благотворительного фонда «Русь»

Также Челябинская епархия и благотворительная организация заключили соглашение о сотрудничестве

Председатель Управляющего совета благотворительного фонда «Фонд продовольствия „Русь“» Георгий Романов сегодня подписал соглашение с митрополитом Челябинским и Миасским Григорием о сотрудничестве. Это часть работы по созданию отделения фонда в регионе. Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер и Георгий Романов также подписали соглашение о сотрудничестве. Ключевое направление совместной работы — привлечение местных производителей сельскохозяйственной продукции для оказания благотворительной помощи нуждающимся. Соглашение с епархией позволит выстроить стратегические отношения с регионом. Областное отделение фонда станет основным в УрФО. Его попечительский совет возглавит Ирина Текслер.

«Практика сотрудничества области с фондом продовольствия „Русь“ достаточно успешная. „Русь“ работает по всей стране, и стратегическое соглашение позволит выстроить комплексную, структурированную работу на территории области. Церкви, церковные волонтерские центры — это место притяжения людей, место помощи. Мы видим, насколько это необходимо и востребовано. В рамках соглашения местом распределения помощи станут церкви», — прокомментировала Ирина Текслер.

Фонд продовольствия «Русь» оказывает помощь продуктами питания социально незащищенным слоям населения по всей России. В период пандемии коронавируса жители Челябинской области получили более 10 тысяч видов продовольственных и непродовольственных наборов. В течение этого года подобные соглашения планируется подписать с епархиями Златоуста, Магнитогорска и Троицка.