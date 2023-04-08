Ирина Текслер стала голосом Тотального диктанта-2023 в ЮУрГУ

По словам общественного деятеля, в аудитории царила праздничная атмосфера

Сегодня, 8 апреля, все желающие жители Челябинска написали Тотальный диктант. Одним из голосов мероприятия стала основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. Общественный деятель читала текст в одной из аудиторий ЮУрГУ. Своими впечатлениями она поделилась с ИА «Первое областное».

«В большой аудитории не было свободных мест, желающих написать Тотальный диктант вместе со всей страной оказалось много. Пришли не только студенты ЮУрГУ, но и бывшие студенты, и взрослые. Настроение в аудитории царило праздничное, люди были в хорошем настроении, и мне показалось, что диктант всем дался достаточно легко»,— рассказала Ирина Текслер.

По мнению общественного деятеля, текст был несложным. Некоторые слова были отображены на слайдах, в их числе — имена ученых, названия редких животных и прочее.

Как сообщила директор Фонда 2020 Вероника Ливончик, в этом году в ЮУрГУ для проведения Тотального диктанта выделили пять аудиторий: две — для русских участников, три — для иностранцев. Россияне писали классический диктант, для иностранцев разработали специальный тест.

Всего в двух аудиториях было около 300 человек. Свои результаты они смогут узнать после 12 апреля. 23 апреля пройдет награждение отличников. Им вручат грамоты и подарки.

Напомним, в этом году в Челябинске было организовано 26 мест для проведения Тотального диктанта. Участникам читали текст современного писателя из Владивостока Василия Авченко о русском путешественнике, первооткрывателе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.