Ирина Текслер рассказала о своем дедушке — ветеране ВОВ

Подводник Матяш Ефим Леонтьевич прошел всю войну

Общественный деятель и основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер в рамках движения «Бессмертный полк» рассказала о своем дедушке, который служил подводником во времена Великой Отечественной войны. Ирина Текслер опубликовала его фотографию и свои воспоминания в своем телеграм-канале.

Матяш Ефим Леонтьевич родился 14 апреля в 1921 году. В 1940-м году ушел в учебку, летом 1941 года он был зачислен в Краснознаменную подводную лодку «Л-22». Ефим Леонтьевич прошел всю войну, дослужился до звания «Старшина II статьи». В 1947 году, спустя два года после Великой Победы, демобилизовался.

«Дедушка был высокий, статный, очень много курил, в моих воспоминаниях смешался запах свежескошенной травы и табачного дыма. Мы любили слушать его рассказы о службе на „подлодке“, как тонули, как спасались, как преодолевали страх, вытаскивали товарищей, как задыхались без воздуха и как на все были готовы ради Победы»,— написала Ирина Текслер.

Общественный деятель добавила, что она гордится свои дедом, а также поблагодарила его за Победу.