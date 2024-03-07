Ирина Текслер рассказала о любви к настольным играм в семье губернатора

Супруга губернатора и общественный деятель накануне Международного женского дня дала большое интервью

Ирина Текслер в большом интервью телеграм-каналу о региональной политике «16 негритят» рассказала, как семье губернатора удается находить время друг для друга. Главный секрет: «…быть вместе — не обязательно в свободное время, а можно как раз и в самое занятое».

Ирина Текслер рассказала о своей общественной работе: она не раз бывала в зоне СВО с гуманитарной помощью, поддерживает некоммерческие организации в социальных, культурных и образовательных проектах. Фонд 2020, учредителем и попечителем которого является Ирина Текслер, проводит множество мероприятий и курирует крупные проекты. Флагманским направлением фонда стали проекты: «Наставничество» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; «Будьте здоровы!» по оснащению физиооборудованием районных больниц; по психологической помощи для школьников «Почта доверия» и «Академия доверия».

Ирина Текслер призналась, что при такой занятости не часто удается провести время с супругом — губернатором Алексеем Текслером.

«Но ведь быть вместе — не обязательно в свободное время, а можно как раз и в самое занятое. Всей семьей мы ходим на хоккей (как раз сейчас „Трактор“ вышел в плей-офф), по возможности супруг мне составляет компанию в театре и филармонии. Еще у нас есть собака, которая постоянно выводит на совместные прогулки.

Раз в неделю садимся за настольные игры — это сын придумал. Папа нас с Мишей ни разу не победил, потому что мы жульничаем, но это секрет»,

— призналась Ирина Текслер.

Она рассказала, что в хорошую погоду семья ездит кататься на горных лыжах по местным курортам в Магнитогорске, Кусе, Миассе, Аше, Трехгорном. А летом семья посещает озера Южного Урала.

Ирина Николаевна вспомнила, как встречала 8 Марта в детстве, и призналась, что любит этот праздник.

«Прекрасно отношусь. И всегда любила. Да, гендерные праздники сейчас, возможно, и не модны, но я в этом смысле „старовер“.

Помню, как в Норильске был один-единственный магазин „Цветы“, и мужчины выстраивались 8 марта в длиннющую очередь, стояли часами на улице — цветов всем не хватало. Крайний Север, на улице — минус 45. И папа приходил такой холодный в своей огромной дубленке с мороза, мы с мамой и сестрой бежали встречать его в прихожую, он расстегивал замерзшими пальцами этот овечий тулуп, бережно с груди доставал маленький сверток в газете, и по дому разливался запах весенней мимозы…»

— вспомнила Ирина Текслер.

Сегодня, накануне праздника, Ирина Николаевна встретилась с родственницами участников спецоперации.