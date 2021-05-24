Ирина Текслер рассказала о главной цели благотворительного марафона в Челябинской области

В регионе стартовала целая череда добрых мероприятий

Первая леди Челябинской области Ирина Текслер рассказала, куда пойдут средства, собранные в рамках благотворительного марафона. В прошедшем году супруга губернатора организовала в Челябинской области «Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив — 2020». 22 мая Фонд-2020 совместно с фондом «Воскресение» актера Евгения Воскресенского провели в Челябинске «День доброты». В череду мероприятий, помимо благотворительного спектакля «Продается детектор лжи» и «Дня дарения» в Историческом музее Южного Урала, вошло также посещение медицинского центра «Киа», в котором проходят лечение и реабилитацию дети с ДЦП, эпилепсией и другими заболеваниями нервной системы.

«Марафон благотворительных дел, который мы проводим, проводится именно для помощи медцентру „Киа“. По итогу те деньги, которые мы соберем на сегодняшних наших мероприятиях, которые будут собраны в наших боксах, по регионам, они пойдут на лечение и реабилитацию этих деток. Поэтому очень важно было сегодня приехать сюда. Главное, что те методики, которые мы наработали, дают результаты», — рассказала Ирина Текслер.

Ирина Текслер также отметила, что, к сожалению, сегодня не все родители, воспитывающие детей с такими заболеваниями, могут позволить себе оплачивать их лечение и реабилитацию. Немногие из них знают о существовании центра. Одна из задач благотворительного марафона — предоставить возможность получить помощь профессионалов бесплатно.

«Чем еще мне импонирует этот центр, тем, что, помимо реабилитации и лечения детей, они очень много внимания уделяют родителям и самим этим деткам. Это туристические походы, завтраки, выезды, потому что, кроме денег, самое важное — это внимание. Очень хочется, чтобы в рамках этого марафона люди тоже обратили внимание, что есть рядом с нами родители таких детей, что есть такие дети, что им также нужно инклюзивное образование, и может быть захотят помочь», — отметила Ирина Текслер.

Первая леди Челябинской области также добавила, что помощь не обязательно может быть выражена в материальном виде. Медицинский центр «Киа» готов стать площадкой для прохождения практики молодыми врачами.