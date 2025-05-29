Ирина Текслер призвала южноуральское медиасообщество бережно относиться к информации

Также говорили о символах победы

Поддерживать бойцов, не допускать информационного вакуума и осторожно относиться к информации призвала Ирина Текслер южноуральское медиасообщество на региональном фестивале СМИ. Учредитель Фонда 2020 говорила о защитниках Отечества — и прошлого, и настоящего, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Сегодня в Миассе проходит 26-й «Медиафест». Одну из пленарных дискуссий посвятили теме войны.

«Символы Победы очень важны. Они создают образ непобедимого, бесстрашного солдата Советской армии. И точно так же мы относимся к нашим солдатам сегодня, которые защищают границы и интересы нашей страны», — сказала общественный деятель Ирина Текслер.

Также учредитель Фонда 2020 вспомнила свои поездки «за ленточку». Например, в Авдеевке она встретилась с пожилой местной жительницей.

«Бабушке 81 год, она родилась за год до Победы. И ни на один день не уходила из Авдеевки, пряталась в подвалах. Буквально несколько дней назад людям вручили ключи от новых квартир», — рассказала Ирина Текслер.

Напомним, по поручению губернатора Алексея Текслера в Авдеевке Челябинская область восстановила два дома.

На дискуссии также поблагодарили жителей Челябинской области за вклад в поддержку бойцов, упомянув телемарафоны, которые с начала специальной военной операции совместно с Народным фронтом проводит телеканал ОТВ. За это время удалось собрать более 30 миллионов рублей.