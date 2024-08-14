Ирина Текслер пригласила челябинцев на «Пикник для СВОих»

В Саду Победы в предстоящую субботу можно оставить посылку для бойцов

Помочь в плетении маскировочных сетей и отправить посылку для бойцов на передовую можно будет 17 августа в челябинском Саду Победы. Учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер пригласила южноуральцев на второй «Пикник для СВОих». Она пояснила, что событие станет традиционным, и рассказала, что ждет его участников.

На «Пикнике для СВОих» будут работать несколько площадок. Так, военнослужащие и их близкие смогут задать вопросы психологам, специалистам министерств и фондов, поучаствовать в плетении маскировочных сетей и оставить посылку, которую передадут «за ленточку». Также организаторы обещают угостить участников из полевой кухни, устроить фотозону и концерт.

«Как решили все участники прошлогоднего пикника, теперь он стал традиционным. В Саду Победы мы снова соберемся для того, чтобы снова почувствовать силу единства и поддержать друг друга!» — отметила Ирина Текслер.

Помимо этого, будет организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Курске.