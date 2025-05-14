Ирина Текслер предложила адаптировать мультфильмы для незрячих южноуральцев

В мультфильмы можно добавить тифлокомментирование

На форуме «Российская креативная неделя — Урал» общественный деятель Ирина Текслер предложила адаптировать мультфильмы для незрячих южноуральцев. Тема прозвучала во время обсуждения проекта «Незримое кино», который занимается тифлокомментированием короткометражных фильмов.

Тифлокомментирование — это дополнительная голосовая дорожка, описывающая происходящее на экране для людей с нарушениями зрения. Проект «Незримое кино», стартовавший как библиотека для слабовидящих, вырос в городской фестиваль, включающий уличные показы, лекции, мастер-классы и маркет.

Ирина Текслер подчеркнула важность инклюзии в креативных индустриях и поинтересовалась, адаптируются ли мультфильмы подобным образом. Автор проекта Александра Петрова пояснила, что основной фокус «Незримого кино» — уральские короткометражки. Адаптация мультфильмов более сложна из-за меньшего количества пауз для вставки тифлокомментариев, но, по словам Петровой, это технически возможно и зависит от конкретного мультфильма.

«Мы взяли за концепцию адаптацию уральских короткометражек. На самом деле, у нас были попытки сделать тифлокомментирование мультфильмов, но их сложнее адаптировать, потому что там меньше пауз, куда можно вставить тифлокомментирование. Но это возможно, от мультфильма зависит», — сказала Александра Петрова.