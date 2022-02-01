Ирина Текслер посетила современный образовательный комплекс «Эрудит»

Учредитель благотворительного Фонда 2020 оценила клубную деятельность центра и пообщалась с учениками

Учредитель благотворительного Фонда образовательных и культурных инициатив 2020 Ирина Текслер 1 февраля посетила учебный комплекс «Эрудит».



Современный многофункциональный образовательный комплекс с европейским дизайном и интерьером учебных кабинетов общей площадью 3002,4 кв. м расположен в 5-этажном здании. Сегодня на своих площадках «Эрудит» принимает 150 учеников начальной школы, а также предоставляет услуги дополнительного образования. В образовательном комплексе проводятся занятия в музыкальном и компьютерном классах, уроки по иностранным языкам и рисованию.





С недавнего времени в учебном комплексе «Эрудит» ведется клубная деятельность и реализуются общеразвивающие программы по танцевально-спортивным и военно-патриотическим направлениям. Вместе с этим ведется деятельность по программам «Земля из космоса», работают арт-клуб «Архитектура и дизайн» и клуб технического моделирования «ТРИЗ».





С 1 февраля начинают работать новые клубные программы по конструированию и робототехнике, открывается музыкальный клуб «Игры с музыкой», клуб актерского мастерства «Прожектор», сценического движения «Артистика». Для защитников природы начнет работу программа «Прикладная экология».

В ходе посещения Ирина Текслер оценила клубную деятельность центра и пообщалась с учениками.

«Сегодня наша поездка началась с открытия выставки, посвященной деятельности талантливого творца нашего города Николая Семейкина. Он своим творчеством преобразил наш город, его воплощенные проекты стали визитными карточками Челябинска. И я рада, что в нашем городе на базе 11 лицея и комплекса „Эрудит“ есть возможность воспитания творцов нового поколения, которые смогут своим творчеством прославить наш город», — поделилась своими впечатлениями Ирина Текслер.

Также сегодня Ирина Текслер посетила Детскую художественную школу искусств и посетила выставку, посвященную 55-летнему юбилею школы.





Автор: Дмитрий Сопильняк