Ирина Текслер посетила Магнитогорск

Супруга губернатора оценила общественные инициативы города металлургов

Ирина Текслер посетила Магнитогорск и побывала на объектах благотворительного фонда «Металлург». Супруга губернатора оценила, как работает центр помощи будущим мамам, специализированный центр «Ветеран», поучаствовала в благотворительной акции и наградила победителей областного фестиваля «Сцена», сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска.

Ирина Текслер — учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020», ведет большую общественную работу. Фонд помогает в развитии некоммерческим организациям, поддерживает индивидуальные инициативы жителей области. Ирина Николаевна познакомилась с учреждениями БОФ «Металлург». Гостья посетила центр «Материнство». Здесь оказывают разнообразную помощь будущим мамам.

В центре «Материнство» бесплатно наблюдаются женщины с тринадцатой недели беременности, работницы группы промышленных предприятий города. Центр существует 17 лет. Сейчас на учете здесь стоит 120 человек.

Также Ирина Текслер посетила специализированный дом «Ветеран». Он образован при благотворительном фонде «Металлург» 25 лет назад. Здесь для одиноких пенсионеров созданы комфортные условия проживания. Старики получают необходимую помощь в быту. Также им оказываются медицинские услуги. Для инвалидов предусмотрена программа реабилитации.

Пообщалась гостья и с волонтерами, которые навещают стариков из дома «Ветеран». За каждым молодым человеком здесь закреплен свой подшефный.

«Я вас призываю, не ждите каких-то мероприятий вроде Нового года, 9 мая. Учредите свой день раз в месяц. Это будет гораздо приятнее — приходить просто так. Они всегда ждут. А то, что вы моете окна, ухаживаете за стариками — это, конечно, большой вам поклон», — сказала Ирина Текслер.

Заглянула Ирина Николаевна и в Центр медико-социальной защиты БОФ «Металлург». Это первый геронтологический центр в Челябинской области. Здесь бесплатное лечение проходят инвалиды, в том числе и дети, пожилые люди, малообеспеченные жители. Регулярно проходят восстановление здесь люди с профзаболеваниями.

Супруга губернатора стала благотворителем акции «Добрый покупки», организованной фондом продовольствия «Русь», председателем попечительского совета она является. Ирина Николаевна наполнила продуктовую корзину для нуждающихся.

Ирина Текслер также посетила театр драмы им. Пушкина и наградила победителей областного фестиваля «Сцена».