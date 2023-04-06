Ирина Текслер посетила челябинский центр реабилитации детей «Вдохновение»

Сегодня здесь восстанавливают дошколят с задержкой развития и признаками аутизма

Учредитель Фонда-2020 Ирина Текслер посетила в четверг, 6 апреля, один из старейших медицинских центров Челябинска, где проходят реабилитацию дети-дошкольники. Центр «Вдохновение» работает с 2011 года. Сначала здесь выхаживали недоношенных малышей, а теперь помогают ребятам с задержкой речевого, психического развития и с признаками аутизма.

«Я часто получаю письма от мам, которые просят Фонд-2020 оплатить лечение ребенка в коммерческих центрах. Частных организаций такого толка сегодня много, но почему-то мало кто знает, что в Челябинске есть государственный центр, где лечиться можно совершенно бесплатно — по полису ОМС. Причем центр принимает ребят со всей области»,

— говорит Ирина Текслер.

Челябинка Елена Кульгова водит в центр «Вдохновение» трехлетнего сына Романа. Парнишка очень открытый, общительный и легко идет на контакт с журналистами. Правда, общается с нами мимикой и руками — у мальчишки задержка речевого развития.

«На то, что Рома не говорит, я обратила внимание, когда сыну было полтора года. Жаловалась на это врачам. Но в ответ мне твердили: „Тревожиться рано, ждите“. Наконец мы получили направление в центр „Вдохновение“. Рома прошел здесь физиопроцедуры и курс массажа, посещал занятия с логопедом. Результат налицо: раньше сын говорил только первые слоги, а теперь старается произнести слово полностью: уже не „по...“, а „пока“, вместо „бе“ начал говорить „нет“»,

— рассказывает Елена.

Мама надеется, что Роман вскоре догонит сверстников и пойдет в школу совершенно здоровым мальчишкой.

«К сожалению, таких детей становится больше. Семьи ждут, что ребенок заговорит, и кивают на кого-то из близких: тот тоже долго не разговаривал. А малышу между тем нужна помощь»,

— говорит заведующая педиатрическим отделением центра «Вдохновение» Ольга Должкова.

Если малыш к полутора-двум годам не проявляет речевую активность, если к двум годам не играет в сюжетно-ролевые игры, следует показать его педиатру, неврологу — ребенку явно нужна особая помощь, добавляет медик.

«Корни проблемы могут быть разными. С кем-то родители просто не говорят, малышу не хватает примера и личного речевого опыта. У кого-то все гораздо серьезнее — это признак болезни. Но в любом случае ребенку следует помогать»,

— поддерживает коллегу главный врач центра медицинской реабилитации «Вдохновение» Наталья Горло.

Направление в центр выдает детская поликлиника по месту жительства. Документ подписывают невролог и психиатр. Иногда это отпугивает мам и пап. К психиатрам в России все еще относятся с предубеждением. И напрасно: только специалисты способны распознать проблему и подобрать лучший способ избавиться от нее. Тем более что в запущенных случаях никакие занятия дома не заменят ребенку полноценный курс медицинской реабилитации.

Медики показали Ирине Текслер уникальную технику, которая помогает в лечении ребятишек. Например, детям с задержкой речи здесь составляют аудиограмму. Обследование позволяет понять, какие звуки не распознает мозг ребенка. Допустим, мама говорит слово «мяч», а малыш слышит «кач» или «тач». Лечащий доктор составляет карту частот, недоступных детскому уху, и потом малышу включают музыку на этих частотах. При нас детсадовец впитывал через наушники Моцарта, а между делом играл с мамой в игрушки.

Водно-иммерсионный комплекс «Медсим» напоминает большую ванну, но ребенок ложится не в воду, а в складки эластичной ткани и полностью расслабляется как в невесомости. В похожую установку помещают прибывших из космоса космонавтов. Процедуры в резиновой ванне очень полезны для гиперактивных и нервных детей, а аутистам они помогают почувствовать свое тело.

Также в центре есть турботрон, который лечит магнитными вихрями, и барокамера, которая активизирует обменные процессы организма. Это большие лечебные установки, куда малыш ложится вместе с мамой. Медики с гордостью говорят, что они позволяют набраться сил не только детям, но и родителям.Для ребят в центре оборудован просторный спортивный зал с уникальными тренажерами, есть сенсорная комната, комната Монтессори, работают дефектологи, логопеды. В кабинет психолога Ирина Текслер привезла несколько коробок с кинетическим песком — с его помощью можно снять стресс и размять руки.

«В центре работают прекрасные специалисты, здесь стоит современное оборудование, применяются уникальные методики, поэтому очень важно, чтобы родители, заподозрив проблему, обращались к медикам как можно раньше. Чем раньше будет оказана помощь, тем больше будет эффект»,

— обратилась к родителям Ирина Текслер.

Сегодня Ирина Текслер посетила площадку реабилитационного центра «Вдохновение» на улице Энергетиков, 38. Лечение здесь проходят ребята 2—4 лет. В ближайшее время учредитель Фонда-2020 посетит второе отделение центра на улице Смирных, 19, где восстанавливают самых маленьких деток — от нуля до полутора лет. Кстати, там же находится и дневной стационар для ребят из Челябинской области — они могут лечиться здесь и жить вместе с мамами.