Ирина Текслер поприветствовала участников фестиваля «Друг с юга Урала»

Она пожелала ребятам зарядиться позитивными эмоциями на весь учебный год

Сегодня, 5 сентября, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер приветствовала участников фестиваля «Друг с юга Урала». Она пообщалась с представителями регионального отделения «Движение первых» и пожелала им зарядиться хорошими эмоциями на весь учебный год.



«На набережной проходит замечательный фестиваль „Друг с юга Урала“. И эта неделя отдана вам, чтобы вы проявили свою активность, поделились знаниями, полученными за лето, зарядились позитивными эмоциями на будущий учебный год», — сказала Ирина Текслер.

С ребятами также пообщалась депутат Государственной думы РФ от Челябинской области Яна Лантратова. Фестиваль «Друг с юга Урала» стартовал в Челябинске 27 июля. Жители принимают участие в спортивных мероприятиях, лекциях, встречах с разными спикерами. Мероприятие нацелено на то, чтобы вдохновить молодежь на участие в развитии региона, поиск новых возможностей и достижение целей.