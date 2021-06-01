Ирина Текслер получила букет от робота во время «Техно-дефиле» в Челябинске

Юные инженеры со всего региона собрались в технопарке «Кванториум», чтобы показать свои изобретения

В честь Дня защиты детей в технопарке «Кванториум» прошел молодежный научно-популярный форум «Техно-дефиле». На празднике побывали и журналисты ИА «Первое областное».

С приветственным словом выступила основатель некоммерческого Фонда по поддержке социальных, культурных и образовательных инициатив Ирина Текслер.

«2021 год объявлен президентом России Годом науки и техники. Сегодня нам представят 12 новых технологичных изобретений. Я очень вами горжусь. Спасибо, что вы находите время для творчества», — обратилась к школьникам Ирина Текслер.

В этот момент к ней направился «марсоход» с букетом цветов. Ирина Текслер приняла его с благодарностью. После этого школьники начали представлять свои разработки.





Первым был робот Женя. Это помощник уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области. Школьники могут передать через него обращение к омбудсмену. Три месяца робот Женя путешествовал по Челябинской области, изредка возвращаясь в «Кванториум» на техобслуживание.

Ребята из Магнитогорска создали экокарту родного города. На ней можно отметить стихийные свалки, чтобы их оперативно расчистили сотрудники ЖКХ. Скоро у экокарты появятся и другие полезные функции, например, будут отображаться пункты приема вторсырья.

Еще одно детское изобретение вскоре отправится на тестирование в Челябинскую областную клиническую больницу. Экзокисть поможет людям разрабатывать руки после травм и инсультов.





Также ребята показали на празднике свои авиа-, судо- и автомодели, аппарат для розлива жидкостей, виртуальный тур по строящемуся парку «Притяжение» в Магнитогорске, проект по обеспечению стабильным интернетом жителей Крайнего Севера и другие технические разработки.

«В наших лабораториях, расположенных по всей области, занимаются пять тысяч ребят. В наших соревнованиях принимают участие в 8 раз больше. Мы стремимся, чтобы каждый ребенок имел возможность познакомиться с инновационными технологиями, в каком бы городе он ни проживал. Мы мечтаем о большом инновационном образовательном центре, который объединит все виды технического творчества под одной крышей и станет местом притяжения самых умных детей», — отметил руководитель регионального Центра детского технического творчества Владислав Харламов.

На дефиле приехали представители ведущих вузов нашего региона. Ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев, проректор по научной работе Южно-Уральского государственного университета Антон Коржов и ректор Южно-Уральского государственного аграрного университета Светлана Черепухина поздравили ребят с праздником и поблагодарили за стремление к развитию.

«Я понимаю, почему они здесь — охотятся за будущими абитуриентами. Важно, чтобы такие ребята оставались у нас: получали образование и работали на благо области», — подчеркнула Ирина Текслер.

Через год юные инженеры со всей Челябинской области встретятся снова.