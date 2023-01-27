Ирина Текслер подарила женщине-инвалиду из Копейска аппарат для реабилитации

На динамический параподиум, подаренный Фондом 2020, семье пришлось бы копить четыре года

Общественный деятель и основатель Фонда 2020 Ирина Текслер в пятницу, 27 января, прибыла в копейский поселок Вахрушево к семье Катрук. В минувшем декабре Галина Катрук отправила в фонд обращение с просьбой о помощи: ее парализованной 38-летней дочери Ольге для поддержания жизни требуется динамический параподиум. Чтобы накопить на этот аппарат, ей потребуется целых четыре года. Теперь долго ждать не нужно, так как фонд решил подарить семье это необходимое как воздух устройство, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Ольга имеет возможность с помощью этого аппарата принимать вертикальное положение: в этом случае исключается кислородное голодание головного мозга. Ее мама Галина 38 лет борется за здоровье и качество жизни своей дочери. Она говорит, что никогда не теряла надежды на лучшее.





Ольга, по словам женщины, родилась здоровым ребенком, но в возрасте трех месяцев попала в больницу: у малышки неожиданно поднялась температура, и она стала задыхаться. Так повторялось несколько раз, это привело к параличу, утратилась речь, Ольга училась самостоятельно дышать и принимать пищу. За все эти годы в семье перепробовали разные методы реабилитации, но единственное, что обеспечивает стабильное состояние, — аппарат, позволяющий принимать Ольге вертикальное положение. В реестре фонда социального страхования такого устройства для бесплатной выдачи не значится, а в то же время динамический параподиум стоит порядка 200 тысяч рублей.

«Первый аппарат был приобретен восемь лет назад. Для нас это было открытием, потому что мы сразу увидели положительный результат. Конечно, как и любая аппаратура, со временем наш параподиум начал выходить из строя. Покупали с рук еще один в качестве „донора“, чтобы ремонтировать наш. Вскоре ремонтировать его стало уже невозможно, поэтому я решила попросить помощи в Фонде 2020. Написала подробное письмо и отправила к ним на электронную почту. После этого мгновенно поступил звонок от Ирины Николаевны. В первый раз в жизни мне по-настоящему протянули руку помощи», — говорит Галина Катрук, еле сдерживая эмоции.

Динамический параподиум может обеспечить активную реабилитацию и даже передвижение без дополнительной помощи для больных с травмами спинного мозга, ДЦП и различными неврологическими нарушениями, которые вызывают полный или частичный паралич. Инвалид получает опору на ровной поверхности и естественную вертикальную позу.

Галина и Ольга настолько упорно занимаются каждый день, что в прошлом году Олю удалось посадить на специальный велосипед. Ирина Текслер пообщалась с матерью и дочкой и поинтересовалась, что еще необходимо Ольге на сегодняшний день из лекарственных препаратов и средств реабилитации. Она выразила уверенность, что встретится с ними еще раз с наступлением тепла.









«Она не просто мама ребенка, а ангел-хранитель, который посвятил всю жизнь своей девочке. Галина не разочаровалась в жизни, она показывает всем нам и людям, оказавшимся в каких-то тяжелых ситуациях, как можно достойно вести себя, посвящая жизнь своему ребенку. Галина ведет за собой других мам, которые столкнулись с такой судьбой и подобным жизненным опытом. Когда видно, что ребенок улыбается, может дышать, стоять, садиться на велосипед, конечно, это воодушевляет, поэтому Фонд 2020 не мог остаться в стороне и постарался побыстрее приобрести динамический параподиум, который жизненно необходим Оле», — отметила Ирина Текслер.

Фонд 2020 регулярно помогает южноуральцам. Под Новый год 11-летнему мальчику из Челябинска, который с рождения почти ничего не слышал, смогли вернуть слух. В этом помогли врачи и уникальные слуховые аппараты. Кроме того, в регионе дали старт проекту «Цифровичок» для детей из коррекционных групп в детсадах: в 62 дошкольных учреждения поступило интерактивное оборудование, позволяющее педагогам облегчать или вовсе устранять проблемы ребят с особенностями развития.