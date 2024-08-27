Ирина Текслер передала очередной автомобиль южноуральским бойцам на СВО

Он отправится в Луганскую Народную Республику

Челябинская область активно помогает землякам, находящимся в зоне проведения спецоперации. Еженедельно отправляются гуманитарные грузы в территории, осуществляются сборы, приобретается все для бойцов. Учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер совместно с коммерческим директором группы компаний «Сатурн» Ириной Мещеряковой передала очередной автомобиль на СВО.



«Денис, наш земляк, приехал в отпуск в Сатку на 15 дней. В последний день отпуска он забрал автомобиль, чтобы перегнать его в свой мотострелковый штурмовой полк 14-35», — отметила Ирина Текслер.

Она также поблагодарила всех неравнодушных, кто помогает южноуральским бойцам.