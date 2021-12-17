Ирина Текслер открыла в Сатке памятник «Одуванчик»

Первый на Южном Урале символ доброты привез в город скульптор Григорий Потоцкий

17 декабря в Сатке прошло торжественное открытие памятника — символа добра «Одуванчик», передает корреспондент Первого областного информагентства. Горожанам новый арт-объект представили руководитель общественной организации Международная академия доброты Григорий Потоцкий и учредитель благотворительного Фонда образовательных и культурных инициатив 2020 Ирина Текслер.

Металлические одуванчики с открытыми ладошками вместо пушинок установлены уже в 35 странах мира. Есть они и в России. В Санкт-Петербурге, например, памятников сразу два. В Челябинской области одуванчиков еще не было. В Сатке первый символ добра символично установлен возле городского ЗАГСа.

«Именно здесь, в этом здании, рождаются новые семьи, здесь молодые родители получают документы на детей. Это место очень подходит для памятника доброте», — обратилась к собравшимся Ирина Текслер.

Ирина Николаевна призвала присутствовавших школьников становиться «добрятами» и вступать в ряды активистов Академии доброты. К тому же призвал известный художник, скульптор и благотворитель Григорий Потоцкий. Снять с памятника полог Ирине Текслер и Григорию Потоцкому помог глава Саткинского района Александр Глазков. Епископ Саткинский и Златоустовский Викентий освятил монумент и также призвал горожан пополнять ряды людей, хранящих в себе добро.