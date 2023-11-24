Ирина Текслер наградила призеров регионального фестиваля сельских талантов

Общественный деятель отметила, что у молодежи в регионе есть все условия для творческого самовыражения

Сегодня, 23 ноября, в Челябинске состоялась церемония награждения регионального фестиваля сельских талантов «Творчество в село», в котором приняла участие общественный деятель Ирина Текслер. Учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 наградила победителей и призеров фестиваля, а также обратила внимание на то, что с каждым годом растет его география и количество участников, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Нынешний фестиваль проводится в Челябинской области уже в четвертый раз. Причем три последних года его партнером является Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020. В этот раз победителей и призеров фестиваля наградили в актовом зале Южно-Уральского государственного аграрного университета.

«Приятно видеть, что интерес к фестивалю не угасает, с каждым годом растет его география и количество участников. Замечательно, что у молодежи помимо учебы есть еще какие-то интересы и увлечения. В нашем регионе перед ними открываются огромные возможности для реализации в творчестве. Обратила внимание на то, что у них появляются интересные и новые номера, которые не ограничиваются танцами или хореографией, есть и много других жанров для самовыражения», — отметила Ирина Текслер.

Общественный деятель также рассказала, что сама выросла в небольшом городе, вдалеке от крупного мегаполиса. И выразила мнение, что часто именно в глубинке рождаются уникальные и талантливые во многих проявлениях люди.

«Самородки зачастую рождаются где-то в глубинке, начинают там проявлять свои таланты и только затем приезжают покорять столицу и крупные города. Творчество — это то, чем живет наша душа. Я благодарна нашему региональному отделению Российского союза сельской молодежи, который поддерживает ребят, дает им возможность для самовыражения», — добавила Ирина Текслер.

Отметим, что участниками фестиваля могли стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, постоянно проживающие на сельских территориях Челябинской области. Кандидаты могли подать заявки на участие в конкурсе в различных направлениях: вокальном, инструментальном, танцевальном и театральном конкурсах, а также в оригинальном жанре.