Ирина Текслер доставила бойцам в зону спецоперации трактор

Помимо транспорта военнослужащим привезли инструменты, форму и миноискатели

В начале марта основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер вместе с волонтерами из Еткуля Владимиром Агаяном и Александром Лисовцом доставила артиллеристам 400-го гвардейского самоходного артиллерийского полка в зону спецоперации необходимые вещи, инструменты и даже трактор. Об этом общественный деятель рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«От губернатора Челябинской области Алексея Текслера привезли квадрокоптеры „Мавик-3“, уже перепрошитые, тепловизоры, коллиматоры, акустические наушники и миноискатели, 250 комплектов формы, плюс экипировку — разгрузки, бронежилеты и так далее»,— написала Ирина Текслер.

От Фонда 2020 в зону спецоперации общественный деятель по заявкам бойцов доставила шесть бензопил с расходниками, раскладушки, спутниковую тарелку, 10 наборов современных инструментов, топоры и кувалды, защитную пленку, три бензогенератора, 400 шт. жгутов-турникетов и многое другое.

«Земляки из Еткуля помогли с приобретением трактора, назвали „Еткулец“! Мы его везли по частям, собирали на месте»,— добавила Ирина Текслер.

По ее словам, военнослужащие поблагодарили их за помощь и отметили, что очень чувствуют поддержку россиян.

Напомним, 400-й гвардейский самоходный артиллерийский Трансильванский Краснознаменный, ордена Богдана Хмельницкого полк дислоцируется в Чебаркуле Челябинской области. В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин присвоил ему почетное звание «гвардейский».