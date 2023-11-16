Директор высшей медико-биологической школы, заведующий кафедрой пищевых и биотехнологий Южно-Уральского государственного университета Ирина Потороко стала лауреатом общенациональной премии Российского профессорского собрания «Профессор года 2023» окружного уровня в номинации «Технические науки» (УрФО).
«С каждым годом мы лишь больше убеждаемся в том, что номинанты, которых нам направляют университеты или наши региональные отделения, становятся все сильнее. Мы видим значительное повышение планки профессоров, которым вручается как федеральная премия, так и премия по федеральному округу. Каждая награда для нас — это признание тех заслуг и той большой работы, которые ученый проделал в своей жизни», — комментирует руководитель аппарата Российского профессорского собрания Андрей Панарин.
Из множества претендентов в Уральском федеральном округе звание «Профессор года» получили два человека.