Ирина Потороко из ЮУрГУ стала «Профессором года 2023»

Премия Российского профессорского собрания присуждается за выдающиеся научные результаты

Директор высшей медико-биологической школы, заведующий кафедрой пищевых и биотехнологий Южно-Уральского государственного университета Ирина Потороко стала лауреатом общенациональной премии Российского профессорского собрания «Профессор года 2023» окружного уровня в номинации «Технические науки» (УрФО).



«С каждым годом мы лишь больше убеждаемся в том, что номинанты, которых нам направляют университеты или наши региональные отделения, становятся все сильнее. Мы видим значительное повышение планки профессоров, которым вручается как федеральная премия, так и премия по федеральному округу. Каждая награда для нас — это признание тех заслуг и той большой работы, которые ученый проделал в своей жизни», — комментирует руководитель аппарата Российского профессорского собрания Андрей Панарин.

Научные изыскания доктора технических наук Ирины Потороко находятся в области инновационных технологий пищевых производств, использования эффектов сонохимии в производстве продуктов питания, а также в сфере исследования электрофизических воздействий в пищевых производствах и детоксикации пищевых продуктов. Под руководством ученого развиваются научно-исследовательские и образовательные проекты, функционирует ряд новых научных лабораторий на кафедре пищевых и биотехнологий ЮУрГУ.

Из множества претендентов в Уральском федеральном округе звание «Профессор года» получили два человека.